El ex Morandé con Compañía cuestionó un aspecto de su colega en Lugares que Hablan. Saavedra respondió.

Pancho Saavedra estuvo invitado a Sobreviva el lunes, espacio de internet conducido por Kike Morandé. Los animadores tuvieron un extenso diálogo, repasando sus carreras en TV.

Fue en este contexto que el expresentador de Morandé con Compañía aprovechó de realizar una crítica a Saavedra, la cual estuvo relacionada al programa Lugares que Hablan.

“Yo me enojaba contigo cuando hacías Lugares que hablan. Yo toda mi vida he sido de campo y muchos de los lugares que tú fuiste, yo también los conozco. Me conozco Chile de arriba a abajo. Encontrabai (sic) mucho culpable”, indicó Morandé.

Por su lado, el futuro anfitrión de Viña 2024 contestó: “Además tú me encontrabai (sic) comunista, di la verdad”, pero el comunicador rebatió: “No, yo soy lo menos de política, pero encontrabai mucho culpable”.

Kike Morandé y Pancho Saavedra

Tras eso Saavedra confesó que no había entendido lo expuesto por el exrostro de Viva el Lunes, por lo que pidió explicaciones.

“Llegabai a un lugar y decías ‘allá arriba vive la señora Rosa y la señora Rosa tiene que caminar tres horas todos los días’, pero ir a hacerle un camino a la señora Rosa es algo que va a pasar, pero son hueás (sic) que cuestan mucho”, replicó Kike.

Sobre el final Saavedra prefirió realizar una reflexión en torno a su trabajo en el estelar de Canal 13.

“Uno tiene que ser un nexo, y a mí me pasaba que, claro, no dosificada: alegaba, alegaba, alegaba y me ponía en un tono muy grave”, aseveró.

Hay que señalar que el comunicador hará su debut en la Quinta Vergara, junto a María Luisa Godoy.