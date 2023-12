El reality de Canal 13 ya terminó de grabarse, por lo que muchos de sus integrantes han vuelto a Chile y han retomado su actividad en redes sociales. Tal fue el caso de Luis Mateucci, quien ocupó su cuenta de Instagram para lanzar una particular indirecta junto a Nicolás Solabarrieta.

Y es que, según lo evidenciado en el registro compartido vía historias, el argentino bromea al hijo de Fernando Solabarrieta respecto a con quién se va a quedar; esto en el contexto de que el exfutbolista se encontraba viviendo un romance con Valentina Torres -más conocida como “Guarén”- dentro del reality.

Sin embargo, Mateucci se refiere también a otra persona con la pregunta que le hizo a Solabarrieta. Hay que recordar que, previo al ingreso del hijo de Ivette Vergara al programa de telerrealidad, Camilísima, la primera eliminada del show, señaló que habría tenido una cita con el joven en el exterior.

Luis Mateucci lanza indirecta junto a Nicolás Solabarrieta

“Hablando de colgadísima… Boludo, ¿con quién te vas a quedar ahora? Tienes la cagada, él me habla de una huea (sic), yo le hablo de otra… ¿Con quién te vas a quedar? La tienes muy difícil”, le lanzó Mateucci a Nicolás en el video posteriormente compartido en redes.

“Qué imbécil que eres”, le respondió Nicolás entre risas.

“Lo que algunas personas inventan por un poco de pantalla, pero bueno. ‘La Guarén’ lo está esperando, yo creo que no hay dudas. ¿O no, Nico?“, manifestó el trasandino, a lo que Solabarrieta contestó tajantemente “No hay dudas. No hay nada que decir“.

Tierra Brava sigue emitiéndose en TV. Actualmente, se especula que los dos semifinalistas del programa serían Mateucci y Fabio Agostini, pero esta información no ha sido confirmada por fuentes oficiales; más bien, es lo que se rumorea por redes sociales.