En el próximo capítulo de Podemos Hablar, Helhue Sukni hablará abiertamente sobre la depresión que se encuentra atravesando.

“Estoy con depresión. Estoy súper estresada, porque de verdad que estoy súper cansada, este último tiempo no me han salido las cosas…”, partió explicando la abogada.

“La neuróloga me dice que es el estrés, porque la gente dice “pero usted que viaja tanto”, “pero usted que tiene una casa con piscina”, fíjate que cuando yo viajo me llevo el celular, me llevo el computador. Nunca he parado de trabajar“, continuó la profesional.

Helhue Sukni respecto a su depresión

“Yo nunca en mi vida me he desconectado de mi pega. Se me juntó todo y son cosas de carácter doméstico, si en mi pega ya estoy acostumbrada. Les voy a contar que en 2 oportunidades, el 2013 y el 2016, estuve internada en la Clínica Alemana porque me subió la presión a 23 y 24 respectivamente”, reveló Helhue.

“Como yo atiendo a gente que está privada de libertad, toda la gente quiere salir para Navidad. Esa presión que tengo yo es súper fuerte, porque es una presión adentro en el cuerpo de la persona, empatizo mucho, trato de hacer lo más que puedo, pero también hay un aforismo: ‘A lo imposible, nadie está obligado’”, sentenció la letrada.

Hay que recordar que Helhue Sukni ya había evidenciado su estado de salud a través de redes sociales, revelando que se encontraba con una “depresión estacional”; patología cuyo nombre clínico real es trastorno afectivo estacional.

“La gente que vivimos en Santiago sufrimos una depresión estacional heavy, de verdad que existe. Pero en definitiva, la semana pasada estaba tan mal que odiaba mi casa, mis adornos, me molestaba todo, me molestaban las niñitas, todo“, expresó la abogada en dicha ocasión.