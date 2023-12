Francisco Arenas estuvo invitado al programa Zona de Estrellas, donde explicó parte de su vida tras el fin de Gran Hermano. En este sentido, quien fuera conocido como Papá Lulo contó que ha hecho una pausa en los eventos en discotecas.

Al respecto Arenas volvió a asegurar que “no quería ingresar por segunda vez a Gran Hermano”, luego del repechaje del programa.

En ese entonces, el excamionero tenía eventos casi todas las semanas en diversas ciudades de Chile.

Papá Lulo y los eventos

Sin embargo, la situación no sería tan favorable en esta pasada: “Voy a ser honesto, yo creo desde que salí con eventos, estoy en conversaciones, porque la gente quiere que los haga, pero con la Pincoya, los dos, pero resulta que yo no quiero molestarla porque está en otra cosa”.

Debido a este hecho, Arenas indicó que quiere conversar la situación con Jennifer Galvarini, quien podría ingresar a un programa de Chilevisión.

“Estoy esperando a ver qué sucede. Si hay eventos bien, y si no hay, bien también. Yo no nací en eventos, mi vida no fue en eventos, me muevo igual en lo mío”, señaló.

“Yo arreglo camiones. Esta semana fui y me gané unas lucas por ahí, entonces esas cosas son complementarias. Yo tengo 62 años, no me voy a volver loco, me lo tomo con calma”, añadió en ese momento.