Solo tres semanas alcanzó a estar dentro de la hacienda de Tierra Brava, la actriz nacional Nicole Block. La intérprete se enfrentó a Valentina Torres (Guarén) quien logró terminar la prueba física muy por delante de la artista.

Sin embargo, la salida de la ex “Picky Picky” de “El camionero” no estuvo exenta de polémicas. Aunque la actriz no tuvo mayores conflictos durante su permanencia en el encierro, en su despedida envió un escueto mensaje a Pamela Díaz, lo que desató una discusión con el español Fabio Agostini.

“Pamela, ojo allá, nada de lo que te dicen es cierto”, le aseguró a una sonriente Díaz, quien captó de inmediato que el mensaje era para Fabio, con quien ha comenzado un romance al interior del encierro.

Quien no estuvo muy de acuerdo con las palabras de Block, fue el español, que al comienzo aseguró no entender a qué se refería: “No sé qué estás hablando. Una es que puedo hacer lo que se me da la gana, y dos, yo no he hecho nada malo, al contrario, te he apoyado, me he portado increíble”.

Luego de la intervención del animador Sergio Lagos, la situación se calmó, pero el disgusto de Fabio era tan evidente que casi se fue del lugar sin despedirse de Block, sin embargo, Uriel lo detuvo. Tras ello, ambos tuvieron una tensa conversación.

“La Pame me dijo que tú tenías un acuerdo con ella de estar juntos. Yo pensaba que todos eran solteros, que cada uno hacía lo que quiera, la Pame me dio a entender otra cosa y que tú no te podías acercar a mí, por qué tú tenías un acuerdo con ella (donde) no me puedes abrazar ni dar besos“, le evidenció.

Acto seguido, Agostini no negó el acuerdo, pero tampoco los acercamientos con Block, a quien incluso admitió haber besado en la cocina. Ante lo que se excusó diciendo que “eran cosas privadas suyas” y que no tenía la obligación de contarlo a Pamela Díaz.

Tras ello, Nicole Block y Fabio Agostini cerraron el conflicto con una sentida despedida y concluyendo que sus acercamientos habían sido honestos y genuinos. No obstante, apenas la actriz dejó la casa, el español no pudo ocultar su pena y rompió en llanto con Junior Playboy.

“Ella no tiene malicia, es una buena niña. Encima se puso a llorar ahí y me mató”, le contó entre lágrimas, tras lo que Playboy lo consoló: “Llora, llora, que hace bien, limpia el alma”.