En el último capítulo de Tierra Brava, la actriz chilena Nicole Block realizó un particular comentario en relación a su antiguo matrimonio con Juan Cristóbal Meza, hijo de la también actriz Delfina Guzmán.

En una conversación con Jhonatan Mujica, Nicole recordó brevemente a su ex y lanzó una reflexión sobre sí misma. El diálogo comenzó con Block hablándole a Mujica sobre Fabio Agostini; participante por el cual el rostro de telenovela siente atracción.

“A ti sí te gustaba la Pame, a él (Fabio) no le gusta genuinamente. Si a Fabio yo siento que sí le gusto genuinamente y a mí me gusta genuinamente“, le expresó Nicole a Jhonatan. “¿A ti te gusta Fabio de verdad?”, le consultó el modelo.

Nicole Block recordó su antiguo matrimonio en Tierra Brava

“Pero cuando hablamos de las cosas que… Yo lo separo… Ay ya sé, si yo soy codependiente emocional po’ hueon y caigo (sic)”, confesó la actriz.

“No eres tú solamente la que cae, caen todos, si mira como están todos; todo el mundo le tira mierda y después le están chupando las patas y después todos vuelven así como ‘ay, cómo estás Fabio, el capitán, no sé qué"”, le respondió Agostini.

“Para que tiren mierda todos a una persona y después estén todos con esa persona y cuando yo doy una opinión todo el mundo me dice ‘ay Jhony qué pesado, no era para tanto, ¿por qué siempre lo atacas?, ¿por qué estás siempre pendiente? Váyanse a la mierda (sic)”, agregó el concursante.

Después de su desahogo, Jhonatan le dio su opinión a Nicole frente a su atracción por Fabio, quien claramente no es de su agrado. “Sabes qué, me parece que tú vas a caer también en ese hueveo (sic)”, manifestó el modelo. “¿En qué hueveo?”, le consultó Block, a lo que Agostini le respondió: “Con este estúpido“.

“Es que yo más encima la tengo clara. Mira, yo me separé de mi ex marido narcisista perverso tres veces po’ hueon (sic), imagínate. Me costó dos años separarme de una relación“, se sinceró la actriz.

Cabe recordar también que cuando la joven intérprete hizo pública su situación de violencia intrafamiliar con Juan Cristóbal Meza (quien era 30 años mayor que ella), apuntó a que el músico controlaba un sinfín de cosas en su vida, desde cómo maquillarse, qué ropa usar y qué amistades tener.