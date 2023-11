Corría el año 2017 y el movimiento Me too despertaba empatía en las actrices del mundo con las mujeres que habían sido víctima de acoso y abuso por parte de Harvey Weinstein. Fue en este contexto que la intérprete nacional, Nicole Block, confesó haber sido víctima de bullying durante las grabaciones de una teleserie por parte de un reconocido actor.

“He sido víctima de múltiples formas de acoso (…) Pero una de las formas más soterradas de abuso es tener que aguantar en tu trabajo que un actor “importante” te gritoneé sin ningún pudor frente a un equipo de 40 personas“, reveló en ese entonces en su cuenta de Instagram junto a una imagen de sí misma en blanco y negro.

Pero sus palabras no se detuvieron ahí: “¿Si yo hubiese sido hombre, me hubiese gritado? Ni cagando (sic), si no tuviera una posición de poder lo hubiera hecho? Ni cagando, y que pasa? Que no puedo hacer nada, y ¿qué pasa? Que llego hecha bolsa a la casa, y ¿qué pasa? Lloro de rabia y pena, y ¿qué pasa? A nadie le importa nada”, cerró en ese entonces.

De eso ya han pasado seis años y la actriz no lo ha olvidado. Tras su reciente ingreso al reality Tierra Brava, Nicole Block reveló que este comportamiento la llevó a alejarse de las teleseries.

Consultada por Pamela Díaz sobre su actual ocupación, la ex Picki Picki de “El Camionero” dijo: “Renuncié, no me gustó la hueá (sic). Son demasiado levantados de raja, lo pasé pésimo, me hacía bullying”, acusó de entrada.

Luego de que la Fiera le preguntara si se defendió, Block admitió: “El hueón trató de que me echaran, dejé la cagá (sic). Me echó del set una vez porque metí ruido porque me tropecé cuando dijeron ‘acción’, le fui a pedir disculpas y me dijo ‘sale’. Es un déspota, se cree que es de otra raza”, detalló.

Pero el bullying no habría sido solo con Nicole Block, sino que también con otros trabajadores de detrás de escena: “La productora ejecutiva me dijo que las ha dejado llorando a todas, una acción reiterada de este tipo, y ellas no hacían nada porque él pedía disculpas. Hubiera pasado ahora, ya no tiene pega, pero pasó hace siete años”.

Pese a que no se escuchó en pantalla, la actriz no dudó en pronunciar el nombre de Francisco Melo, con quien compartió set en Tranquilo Papá, lo que el canal muteo.