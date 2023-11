El último capítulo de Gran Hermano estuvo marcado por la tensión. Y es que los panelistas del programa, Fran García-Huidobro, Michael Roldán y Nicolás Quesille llegaron a la casa-estudio en Argentina con un juego: preguntas sin censura para los integrantes del reality.

La situación generó una ola de reacciones en redes, donde usuarios destacaron un momento en específico: la “parada de carros” de Fran García Huidobro a Jennifer “Pincoya” Galvarini.

De hecho, desde el comienzo pudo verse a Francisca marcar cierta autoridad frente a Pincoya: “No me mire con esa cara que yo tengo más ‘merequetengue’”, le lanzó la panelista a la chilota, a lo que Jennifer respondió que su impresión se debía a que nunca se habría imaginado conocerla en persona.

Posteriormente, el roce entre ambas mujeres se dio luego de que Pincoya reclamara que, a su criterio, su participación en la dinámica fue corta, siendo que incluso había sido consultada por dos temas ya que Constanza Capelli también le hizo una pregunta sin censura después de la realizada por los invitados especiales.

Fran García-Huidobro “paró en seco” Pincoya en su visita a Gran Hermano

“Pero si no me han preguntado ni una huea po’ (sic)”, expresó Jennifer, a lo que Francisca la paró en seco. “Otra vez vas a empezar con la discriminación y con que ‘soy de Chiloé’. ¿Tú sabes la cantidad de turismo que hay en Chiloé gracias a ti?”, le dijo la animadora.

“Obvio, un montón”, le respondió Pincoya. “Un montón. Así que yo, Francisca García Huidobro, no te voy a permitir nunca más que digas en las pantallas de Gran Hermano que te hemos discriminado por ser del sur, porque eso es muy injusto y es muy incorrecto”, le manifestó Fran ofuscada.

El rostro televisivo continuó: “Yo no te puedo dar información de afuera, pero te puedo dar mi palabra y mi firma…”, a lo que Galvarini la interrumpió: “Entonces dile a Gran Hermano que me toque canciones igual de esas en castellano, no tanto inglés porque yo no entiendo nada”.

“Bueno, lo que tú quieras, pero a esta producción en la que nosotros (panelistas) hemos participado cinco meses, te doy la certeza, Jennifer, de que nunca, nunca, tu ciudad ha sido más visitada y más recomendada en Chile desde que tú estás en Gran Hermano“, le afirmó García-Huidobro a la oriunda de Chiloé.

Al rato, Jennifer reconoció que había actuado mal. “Me chiflo, sí, es que yo soy así, chiflá”.

