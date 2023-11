La joven intentó explicar por qué no se ha referido a la infidelidad de su excompañero de encierro, pero terminó siendo duramente criticada por el público.

Hace una semana se destapó durante en redes sociales que el chico reality, Raimundo Cerda, le había sido infiel a Alessia Traverso, su excompañera de Gran Hermano, con quien había iniciado una relación dentro de la casa-estudio, la que continuó luego de ser eliminados del programa.

En las fotografías filtradas y que se viralizaron en internet se puede ver al ingeniero agrónomo besando a la ex Resistiré, Cass Zamorano, después de asistir juntos a una fiesta.

Pese a que Cerda se refirió al momento en pantalla durante un capítulo prime del programa, Alessia ha optado por guardar silencio, lo cual demostró en sus redes sociales. Sin embargo, recientemente en un evento discotequero donde fue la invitada, la joven fue consultada al respecto.

A ello, la cantante afirmó que ha preferido no hablar por un tema de respeto: “Ya lloré mucho en el reality, ya no me quedan lágrimas. Yo le tengo mucho cariño, mucho respeto. A pesar de todo, yo voy a mantener silencio porque quiero respetar, y las cosas las vamos a ver en privado“, dijo, dando a entender que estaría intentando recuperar la relación.

Estas declaraciones no cayeron nada bien en el público que asistió al evento, quienes reaccionaron con fuertes gritos donde la criticaron por darle una nueva oportunidad.

“Amiga date cuenta” y “valórate”, fueron solo algunos de los comentarios que le hicieron a viva voz.