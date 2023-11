Durante el pasado lunes Gran Hermano tuvo un nuevo escándalo, pero no ligado directamente al reality show. Esta vez tuvo relación con una infidelidad de Raimundo Cerda a Alessia Traverso, durante una fiesta.

Ambos se habían convertido en pareja durante sus últimas semanas de encierro, indicando en varias ocasiones que quería seguir conociéndose fuera del encierro.

No obstante, la pasada jornada se viralizaron fotos que muestran a Cerda besando a otra exchica reality: Cass Zamorano.

La situación fue analizada incluso en el programa primera de GH, donde Zamorano encaró al joven y lo trató de mentiroso.

Mensaje de Raimundo a Alessia

En las últimas horas, en redes sociales, se dejó ver un incipiente acercamiento del joven hacia la cantante, a través de un comentario en Instagram.

En aquella red social Alessia había posteado una foto posando con un vestido negro, a lo que simplemente agregó un emoticón de beso.

En esa misma publicación Cerda le respondió indicando: “Te quiero caleta, y ojalá salir de esta”.

No obstante, aquello no cayó bien dentro de los seguidores de la muchacha de 21 años, quienes en su mayoría criticaron la actitud del agrónomo.

Hay que señalar que, en el pasado programa, Rai se disculpó con quien fuera su pareja y la familia de ella, en una instancia que fue bastante tensa.

El pasado lunes el joven incluso había realizado una defensa en redes sociales: “Digan lo que digan estoy saliendo con ella y conociéndola todos los días un poco más, lo que podría terminar en una relación, sin duda, nada tan real es instantáneo, menos después de una experiencia que hay que vivir para contarla”.

“Es fácil comentar desde afuera. Ahora me doy cuenta de las malas intenciones en las redes, no me afecta y no lo van a lograr. Todo esto te hace más fuerte a las adversidades de ser un personaje público, acostumbrándome a esto día a día”, agregó.