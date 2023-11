La noche de este domingo el reality de Canal 13 mostró una nueva disputa por equipos entre los integrantes de Tierra Brava, donde compitieron por ver quién se quedaba con la habitación VIP, así fue que el equipo rojo de Luis Mateucci terminó por segunda semana consecutiva durmiendo sobre fardos de paja.

Tras la prueba, que tuvo varios accidentes, el capitán de “Puro Fuego” tuvo que designar a su nominado para la semana donde la elegida fue por segunda vez, Shirley Arica.

“Otra vez por convivencia y actividad. Siempre está negada, hay que hacer actividades que son fundamentales tanto para los animales como para convivir en la casa. Esta semana no hubo un día que lo haya hecho (…) Así que es Shirley otra vez”, argumentó Mateucci.

La decisión no cayó nada bien en la peruana, quien se fue con todo contra el argentino y su pareja dentro del encierro, Alexandra Méndez (Chama).

Tras argumentar que no pudo hacer la limpieza de los corrales como se le designó debido a una lesión lumbar, lanzó: “No entiendo aún tu lógica, no entiendo aun si es personal o no entiendo tu juego. Siento que eres una persona súper hipócrita, falsa y egoísta porque solo piensas en ti y en la Chama“, le dijo de entrada.

“Parece que ustedes hicieron un equipo ustedes los dos solos. Nunca escuchas a los participantes, ni a mí, ni a Camila, ni a Eva. Yo hablo por ellas porque son con las que más hablo. No sé, nunca voy a terminar de entenderte”, agregó.

Pero la peruana también lo desafió: “Si quieres que me vaya, vamos a ver si me vas a sacar”, le dijo ante un impasible Luis Mateucci.

Sin embargo, Shirley también lanzó la caballería contra su compañera de Tierra Brava, Alexandra Méndez. “Es como que ellos toman la decisión: ‘Ya tú vas acá, haces acá’ y los demás no cuentan ¿O me equivoco?”, preguntó Arica a Eva y Camila, mismo momento donde Chama intervino.

“Espérate que estoy hablando yo, cuando termine puedes continuar”, la paró en seco.

Cabe recordar que el último eliminado de Tierra Brava fue Botota, también del equipo rojo, quien se enfrentó a duelo con Guarén (Valentina Torres).