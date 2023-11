Tras la renuncia del Seba Ramírez a Gran Hermano en agosto pasado, por razones que no detalló en pantalla, el participante llegó hasta el estudio del programa donde habló sobre su permanencia en el reality.

Pese a que en ese momento el productor de eventos de 37 años era idolatrado y querido por los fanáticos del programa, la situación ha cambiado bastante desde entonces. Han sido sus mismas compañeras de encierro quienes han asegurado que el concursante las hostiga e incluso realiza comentarios homofóbicos, misma razón por la que recibió una sanción.

Sin embargo, a más de dos meses de su renuncia al programa, la panelista de Gran Hermano, Fran García-Huidobro, reveló detalles del detrás de escena del episodio, el cual, a su juicio, no fue muy agradable.

Tal como reveló en un adelanto de Podemos Hablar, estelar de conversación de CHV, la ex animadora de Primer Plano insistió en sus críticas al productor de eventos: “No me da risa, no me parece divertido lo que hace. No creo que deba ser tratado como un cabro chico, porque es un gallo de 37 de años, que tiene, creo, 6 realitys en el cuerpo. No me da risa, me parece un gran manipulador“.

Pero sus declaraciones sobre Ramírez no se detuvieron ahí: “Cómo diría mi hijo, es un zorrón; lo que pasa es que yo creo que los zorrones no deberían tener más de 23 años y este gallo tiene 37, ya es como un zorrón viejo“, lanzó sobre Seba Ramírez.

A lo que sumó parte de lo que no se vio en pantalla en aquella ocasión: “Las veces que estuvo en el estudio también tuvo un par de actitudes muy desagradables, mal educadas, es un tipo que nunca se queda quieto. Se para, rompió dos vasos, se cayó dos veces de la silla. Me persiguió a mí, para pedirme el teléfono de una amiga y le tuve que decir 20 veces que mi amiga no quería que yo le diera su teléfono“, reveló.

“Para mí, que estoy a horas de cumplir 50 años, no hay nada menos atractivo que una persona que se cree atractiva. Por suerte, no he tenido la posibilidad de convivir en otras circunstancias con él”, catapultó.