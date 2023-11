“Ja-ja, no participaré porque me dejaron como las hueas(sic)”, con esta frase Pincoya (Jennifer Galvarini) le comunicó a “Big” que no iba a participar de la actividad GH Radio, donde junto a sus compañeros simulan un programa radial donde debaten de actualidad y de los sucesos dentro de la casa.

Fue mediante un comunicado leído por Sebastián Ramírez, líder de la semana, que este señaló la decisión de Gran Hermano de pedir la presencia de la oriunda de Chiloé: “Advertencia, para este episodio las personas que deben ser parte del staff como conductor y panelistas deben ser Jennifer, Sebastián, Jorge, Skar, Francisco y Fernando“, alcanzó a decir el productor de eventos.

Ante la noticia, Jennifer se levantó molesta y espetó la polémica frase que provocó las críticas de sus propios compañeros de encierro. Esto, pues, cabe recordar que hace algunos episodios del programa la ‘Pincoya sin glamour’ estalló en furia por no ser designada locutora de GH Radio.

“Todos queríamos participar. Encuentro que no solamente la gente que habla bonito tiene que estar, porque igual debería haber gente como uno del sur, porque yo represento a la dueña de casa“, explicó sobre su molestia en aquella ocasión, luego de gritar a sus compañeros y retirarse del living.

Pero sus compañeros de Gran Hermano no fueron los únicos que reprocharon su actuar, puesto que en redes sociales los televidentes también la criticaron duramente.

– pincoya en su mente: si rechazó la radio ahora y trato así a los chicos la gente afuera me amará más y ganare el reality con pancho – la gente: QUE SW VAYA LA VIEJA SOBERBIA#GranConstanza pic.twitter.com/X4h7LEXqAG — C💗 (@bnzguad) November 1, 2023

Hoy se viene el show de pincoya por comer sola, no hacer la radio y porque ayer gh no la eligió para comer sesos #LaResistenciaLulo #GranConstanza #thelulosshow https://t.co/s7p4btjQ8y — Coni & Skarcita 🤎 (@reinasbellas1) November 1, 2023

Gracias pincoya y Sebastián por retirarse de la actividad, ya que por ustedes tenemos la radio del Distrito12 ✋🏻🤫#GranConstanza pic.twitter.com/ZfejuyWuZ3 — Web𝕏4.0.eth 🩸🩸🩸 (@Audis413) November 1, 2023