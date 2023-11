En el capítulo de este miércoles de Gran Hermano se anunció que la controvertida actividad del teléfono rojo retornará al programa con nuevas ventajas y castigos.

Tal como anunció la animadora del reality, Diana Bolocco, durante las siguientes 24 horas los participantes deberán turnarse para contestar el teléfono donde recibirán cinco instrucciones, algunas en beneficio o en desventaja.

En dichas ocasiones podrán recibir desde más puntos para votar, hasta premios en dinero, como ocurrió en la primera ocasión en que se efectuó el juego, cuando Pincoya accidentalmente contestó y recibió una cuantiosa cifra de dinero.

Sin embargo, en esa oportunidad el teléfono rojo de Gran Hermano sonó 10 veces, por lo que casi todos los participantes pudieron recibir un llamado, no obstante, en esta ocasión serán solo 5 llamados que se destinaran entre la totalidad de jugadores.

Entre los llamados que podrán recibir los participantes se encuentran dos contactos decisivos para la competencia.

Uno de ellos consta de una modificación de la placa de nominación donde quien conteste el teléfono podrá reemplazar a uno de los nominados por otro de sus compañeros que no lo esté.

Sin embargo, una de las llamadas que más resquemor ha causado es la tercera, donde los participantes podrán hablar con uno de sus familiares por 30 segundos. Esto, pues, se rompe la regla de “no contacto con el exterior”, una regla primordial del programa.

Pese a que una ocasión anterior el “Top 5” recibió visitas de sus familiares y exparejas dentro del encierro, todas ellas incluso se quedaron a dormir dentro de la casa, estas tenían absolutamente prohibido entregar información del exterior, lo que no se ha detallado si estará permitido en la llamada del teléfono rojo.

Llamadas del teléfono rojo de Gran Hermano

1. Te debes esposar hasta la noche con el compañero que esté más cerca.

2. Tienes la posibilidad de acceder a un secreto o revisar un momento que haya sucedido en la casa. Puedes pensarlo, después ir al confesionario y solicitarlo.

3. Por favor no corte, un familiar le van a hablar por 30 segundos.

4. Debes elegir a un compañero para hacer un aseo profundo en la casa. Mientras lo hacen, el resto disfrutará de un asado en el exterior. Si terminan pronto, podrán unirse a ellos, pero si no cumplen, se les descontará un 20% del próximo presupuesto.

5. Deberás reemplazar a un jugador de la placa por uno que no esté. Si estás en la placa, no puedes salvarte ni agregar al líder de la semana.