Tras contestar el teléfono rojo de Gran Hermano, Hans ganó la oportunidad de modificar la placa de nominación: el jugador pudo reemplazar a uno de los nominados por otro de sus compañeros, todo en vivo.

Hans optó por Francisco “Pancho” Arenas, quien declaró sentirse sorprendido por la decisión del joven. “Me sorprende y le agradezco (…) los que estamos en placa, a todos nos duele un poco”, expresó el jugador.

Tras un largo momento pensando a quién depositaría en placa, Hans finalmente se decidió por Cony Capelli. La determinación del jugador molestó a Scarlette Gálvez, quien inmediatamente dijo “reinas bellas lo pierden todo” luego de que Hans entregara su voto.

“Reemplazó al padre por la hija”, expresó Cony Capelli. “Gracias Hans, ya no me gustas”, agregó Scarlette en el tenso momento.

En el panel del programa, la situación fue ampliamente comentada. Francisca García-Huidobro y Michael Roldán opinaron que la decisión del joven era esperable por su cercanía con “Pancho” y molestia por ciertas actitudes de Constanza dentro del encierro. “Dejó de ser la plantita“, comentó Nicolás Quesille.

De esta forma, la placa de nominación quedó conformada por Cony Capelli, Vivi Acevedo, Scarlette Gálvez y Francisco “Bambino” Altamirano.

La situación generó una ola de reacciones en redes por parte de los seguidores de Gran Hermano, quienes, en su mayoría, se mostraron molestos por la determinación de Hans.

hans solo sigues en la casa porque eres una plana FOME que solo come y duerme, haz pasado desapercibido pero no más, después de sebastián te vas TU #GranConstanza pic.twitter.com/pWTMxq1rdP

Lo bueno de todo esto es que al Hans se le fueron todos los fandoms en contra jshajas I love to see it. #GranConstanza pic.twitter.com/vJPCYNPLDt

— D'''✨ (@Lun418_) November 3, 2023