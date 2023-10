Este domingo murió a los 88 años el reconocido animador de televisión chilena, Enrique Maluenda. Su deceso ha estado acompañado de diversas muestras de afecto de sus familiares y cercanos.

El icónico presentador del Festival de la Una, vivió episodios memorables durante su trayectoria. Uno de ellos, fue el fallido espectáculo de escapismo del Mago Oli, quien estuvo apunto de ahogarse en un estanque lleno de agua.

“Fue uno de los (momentos) más dramáticos del Festival de la Una, porque en realidad se nos estaba casi ahogando el mago ahí adentro, debido a que no podía salir del interior”, recordó Maluenda en una entrevista con La Red, en 2015.

Según su relato, el problema se produjo “porque tres personas del público tenían que cerrar candados por fuera. Eran tres candados que había que poner. Entonces una niña del público se puso nerviosa y no cerró su candado”.

“Al no cerrarlo, y al querer salir el Mago Oli, se trancó la tapa y no pudo salir del interior”, explicó el animador. “Entonces, al no poder salir, comenzó a tragar agua para poder hacerse un espacio para respirar”, agregó.

El dramático momento que Maluenda vivió con el Mago Oli

Maluenda señaló que producto de esto, Gerardo Parra -nombre real del artista- “casi se ahoga”. “Y fue bastante dramático. Fueron unos instantes bastante pesados”, dijo en la citada entrevista.

En total Parra estuvo entre “un minuto veinte y un minuto cuarenta” bajo el agua, según recordó el animador.

Eso sí, luego de salir del agua, gracias a la ayuda de los presentes, y tras recuperarse, el Mago Oli repitió el show, esta vez sin fallos. Esa fue la versión televisada inicialmente.

“Salió al aire la versión segunda, porque cuando lo repitió le salió bien”, contó Maluenda. “Y aquí corregimos el asunto. Las tres personas que iban a cerrar los candados las preparamos bien. Entonces lo hicieron y pudo salir. Y eso fue lo que salió al aire”, dijo.

Sin embargo, “nos dimos cuenta de que habíamos dejado guardado lo más grande, lo más llamativo, lo más espectacular, que era el momento en que casi se ahoga, y lo repetimos al día siguiente”, aclaró el presentador.