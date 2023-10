Durante los últimos capítulos del reality de CHV, Gran Hermano, el ex chico reality, Sebastián Ramírez, ha acaparado los focos por su extraño actuar. Pese a que el hombre acostumbra a ser confrontacional, en el último tiempo no ha dejado de burlarse de sus compañeros como Hans, Cony Capelli e incluso iCata, no obstante, en el episodio de este jueves, tuvo una conducta bastante violenta.

A solo minutos de que Bambino (Fernando Altamirano) reingresará al encierro, Ramírez no se tomó nada bien una broma que el joven le hizo, esto, según declaró, como venganza de las constantes burlas de Sebastián pese a no estar en el encierro. El momento fue tan álgido que sus compañeros tuvieron que separarlos para que no llegaran a los golpes.

Aunque hasta ahora no se han concretado agresiones físicas, para Vesta Lugg los constantes hostigamientos psicológicos de ‘Seba’ también caben en la categoría: “Estoy lo suficientemente al tanto para tener una opinión. Ayer hablé con la Fran (García Huidobro) por teléfono, creo que hay un abuso televisivo de un personaje conflictivo. Porque ya no solo es un conflicto, sino que se está volviendo un hostigamiento“, dijo a TiempoX.

La cantante y empresaria, cuya agencia maneja las redes sociales de la panelista, agregó: “Es una agresión y están todos riéndose en redes sociales de este personaje. Y no da risa, a mí no me genera humor. Entonces es un momento donde es una tremenda invitación para que todos se replanteen el porqué se nos hace gracioso eso y qué vamos a hacer al respecto”.

Sumado a esto, Vesta Lugg aprovechó la instancia para enviarle un mensaje a la producción de Gran Hermano sobre Sebastián Ramírez: “Los medios tienen una súper responsabilidad del tema y yo conozco a toda esa producción y somos responsables de generar cambios. Dicho eso creo que es una instancia de cambio y mucha gente se está dando cuenta, me acuerdo de hace un par de años atrás se viralizó un video donde Che Copete me decía que estaba para “chuparla”. Entonces siento que las redes sociales están teniendo un rol fundamental en generar conciencia acerca de lo que ya no estamos permitiendo”, recordó.