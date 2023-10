A solo días del comienzo de los Juegos Panamericanos, el periodista Fernando Solabarrieta, quien marcará su retorno a las pantallas a casi un año con el magno evento deportivo, habló sobre la razón que lo alejó de la televisión: su proceso de rehabilitación.

El comunicador, que recientemente se unió a las filas de CHV Deportes para cubrir el evento, conversó con Daniel Fuenzalida en el programa de Zona Latina, Sin dios ni late, sobre su internación en una clínica en México.

Tras aclarar que acudió al recinto por sugerencia de su familia y amigos, pues había intentado lo mismo previamente en nuestro país, el animador le señaló: “Es importante que referentes como tú, de alguna manera, reconozcan que pasaron estas situaciones”.

Sin embargo, Fernando Solabarrieta zanjó de plano “ser un referente”: “Yo no soy referencia de nada, tampoco ejemplo de nada”.

“Para mí esto es una lucha diaria, esto no ha terminado para mí, entonces mal podría mostrarme como ‘mira, esto terminó para mí, tuve un final feliz’, pero no, esto es una lucha diaria para mí y ahí estoy, peleándola”, agregó según consignó Página 7.

Respecto al proceso, el periodista declaró: “La lucha diaria es preguntarte quién eres, saber por qué tu cabeza te dice cosas que no entiendes, por qué estás pensando en cosas que no debieras pensar, por qué después de todo lo que ha pasado no está todo bien“.

Sumado a esto, Solabarrieta atribuyó sus adicciones a un proceso de “inmadurez”: “Es muy difícil porque la adicción tiene que ver con falta de madurez, con ser niños toda la vida, y a veces te da hasta pena perder a ese niño”.

Cabe recordar que Fernando Solabarrieta se unirá al equipo de CHV Deportes durante la transmisión de los Juegos Panamericanos 2023, donde competirá en pantalla con su esposa, Ivette Vergara, quien hará lo propio en TVN.