La noche de este miércoles CHV emitió un nuevo episodio de Gran Hermano que dejó varios momentos de reconciliación entre los participantes, entre ellos Pincoya con Cony y Raimundo. Sin embargo, uno de los momentos que generó más desacuerdos fue una conversación entre el ingeniero agrónomo y Alessia.

El altercado entre ambos se dio a raíz de su elección en la votación por el repechaje. En esta nominación la decisión se redujo a dos opciones: Lucas Crespo y Raimundo Cerda, esto luego de que empataran en la cantidad de votos recibidos por sus compañeros.

Debido a esto, se tuvo que realizar una segunda nominación en vivo, donde el influencer resultó electo por sus excompañeros. No obstante, lo que indignó a Raimundo fue que Alessia eligiera a Crespo por sobre él, pese a que días antes de su salida del programa estos iniciaran un romance dentro del encierro.

“Soy así, (de una línea). Si te tengo cariño, hablamos cosas y quedamos en algo, yo voy a seguir cumpliendo eso”, le comenzó reclamando el joven.

Tras esto, afirmó que continuará con su comportamiento, pese a que “me pasaron hueás de vuelta” aseguró. Frente a sus palabras, la ex The Voice se mostró bastante acongojada.

Por su parte, Raimundo siguió cuestionando a Alessia por su decisión: “Al final igual me quedo tranquilo, porque digo ‘hice las cosas bien, ¿por qué me tendría que preocupar?’, no tengo por qué sentirme mal”.

Luego de asegurarle que entendía la situación, pues fue una votación reñida, Alessia le respondió: “Lucas es amigo de mi mejor amigo (Jorge) y de Hans que llevan como ciento y tantos días acá”.

“También pensé en ellos. El apoyo que le iba a dar Lucas es muy distinto al que puedes darles tú”, le dijo. “No fue solo por mí”, se defendió la cantante.

Pese a que la joven admitió que si la decisión estaba entre Raimundo y cualquier otro integrante, él sería el elegido, insistió en que conoce hace más tiempo a Crespo. “Nosotros partimos la última semana siendo cercanos de esa forma y fue lindo y de verdad lo sentí (…) pero traer a un amigo no quiere decir que todo lo otro que sentí es falso“, argumentó.

“Sí, solo que me tocó ver que te gustaba”, le respondió Raimundo a la joven, haciendo referencia a la confesión que hizo a sus compañeros días antes del reingreso.