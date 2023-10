Estefanía Galeota, alias “Estefi”, se defendió por los dichos de Ignacia Michelson en el reality Gran Hermano, donde la acusó de discriminar, dichos por los que fue apodada “Miss Discriminación” en redes sociales.

Recordemos que Estefi y Nacha tuvieron una especie de encuentro donde se lanzaron algunos improperios, por lo que posteriormente Michelson la llamó “Miss Discriminación” en alusión a su título de Miss Chile.

Posteriormente, Estefanía fue eliminada por decisión del público y la noche de este martes durante el react del programa, se refirió a este conflicto.

Estefanía se defendió tras conflicto con Ignacia Michelson

“Quiero decir que con respecto a la Ignacia, ella es la que me discrimina a mí, como toda mi vida y es cruel y yo soy la víctima. Y quiero dejarlo claro y ser categórica con esto, porque yo he sido la víctima en esta situación”, sentenció Galeota.

Asimismo, aseguró que las discusiones emitidas en el programa estarían sacadas de contexto “explícitamente para dejarme mal a mí, cuando en realidad yo soy la persona atacada”, planteó.

“Ella habla de feminismo cuando claramente ha mostrado actos donde ha dicho y ha sido categórica también al hacer el acto físico de haberle pegado a otra mujer con la rodilla en la cara (…). No olvidar que ella le dice a Constanza que es muy dependiente de los hombres y aclarar que ella siempre está en discusión por hombres también. Y a mí no me interesa”, reiteró.

Sobre su postura, también defendió que “yo no soy mentirosa, nunca lo he sido y no me interesa mentir. Para que la gente lo sepa porque es importante dar mi postura y defenderme frente a esto”.

“No me he esforzado toda mi vida para que una persona venga y simplemente la validen sin saber mi versión. Y también piensen a quién están validando, una persona que habla sobre feminismo, pero aun así me grita y me violenta, porque la verdad fue muy violenta la situación”, concluyó.