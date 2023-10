El próximo proceso de repechaje de Gran Hermano está cada vez más cerca. Recientemente, se supieron detalles respecto a la jugada que la producción del programa planea ejecutar esta noche en el nuevo capítulo del reality.

Ayer, los conductores del show de telerrealidad, Diana Bolocco y Julio César Rodríguez, revelaron que los reingresos serán hoy en vivo.

Por ende, y para la sorpresa de los televidentes, se decidió que Mónica, Trinidad, Fernando (Bambino), Viviana y Ariel entrarán a la casa-estudio esta noche junto a Lucas (quien fue el elegido por los integrantes de Gran Hermano para volver al encierro), según consigna Página 7.

De tal forma, una vez dentro de la casa, los animadores del programa revelarán quiénes fueron los dos exjugadores más votados para volver al interior del recinto. Todo esto en vivo y en directo.

La situación ha generado expectativa, pues se podrá ver el reencuentro de varios participantes con temas pendientes.

Alessia se reencontrará con Bambino al mismo tiempo que con Raimundo, con quien tuvo un fugaz romance antes de que éste fuera eliminado del programa. Cabe recordar que Alessia votó por Lucas para reingresar al show.

Además, podrá verse el reencuentro de “la señora Mónica” con Hans, así como también podrá apreciarse cómo se desarrollará la relación entre Trinidad, Cony Capelli y Jennifer “Pincoya” Galvarini.

Esta noche va haber muchas sorpresas en el programas regresan 3 del repechaje ✅️ Prueba del lider dividida en 3 equipos 🟨🟩🟦 hans y icata serian finalistas falta saber el tercero Va haber mega reencuentro todos los ex q participan del repechaje entran de visita #ghchile 🇨🇱🪬

Aún no puedo entender como el que va liderando el repechaje es el weon del Bombin🤦🏼‍♂️ no se acuerdan todas las razones por las que lo votaron para que se fuera? Sinceramente la Vivi merecería ir a la delantera no ese weon nefasto #LaResistenciaLulo pic.twitter.com/yRZNuUy3OT

