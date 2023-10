La periodista Daniela Muñoz, del matinal Contigo en la mañana, se encontraba entrevistando a los pasajeros de una nueva línea de buses de bajo costo en el terminal de buses. En la instancia, una mujer que estaba al micrófono aprovechó de enviar un mensaje a la conductora del programa: Monserrat Álvarez.

“Me encanta el Julio César pero la mujer que tiene no me gusta, la que trabaja con él. No deja hablar nunca y la cambio”, reclamó la entrevistada.

“Es que las mujeres somos buenas para hablar”, dijo la periodista en defensa de la conductora del programa, a lo que la mujer lanzó: “Por culpa de ella a veces no lo veo al Julito”.

“Te están dando y no consejos”, le dijo bromeando Roberto Cox a Monserrat, quien también estaba en el estudio escuchando a la pasajera del bus low cost. “Me voy a quedar callada”, dijo Álvarez.

La periodista en terreno buscó apoyo para Monse en otros viajeros presentes en el vehículo, encontrando a otra mujer que quiso mandarle saludos a la panelista del matinal.

Mientras esto último ocurría, la periodista de CHV decidió responder: “uno no es monedita de oro”. Después de la situación, el programa continuó hablando del tema principal: la nueva línea económica de buses.

Revisa el momento entre la seguidora del matinal y Monserrat Álvarez aquí: