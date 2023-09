En el reciente capítulo de Podemos Hablar, el conductor del programa, Jean Philippe Creton, realizó una pregunta a todos los asistentes; interrogante que Francisco Arenas decidió responder contando una historia personal: sufrió una gran pena de amor hace años que sigue recordando hasta la actualidad.

“Yo he sido poco pololero”, inició confesando “Panchito”. “Tuve una polola que nos visitábamos en casa (…), me dijo que tenía que ir a una fiesta, que iba a ir con unas amigas. Yo le dije que no había problema, que fuera y después nos veíamos al otro día. ‘Ya’, me dijo, y se despidió. La dejé en la micro”, partió relatando el chico reality.

“Se le quedó el chaleco en la casa. Yo regresé a entregarle el chaleco. Tomé la micro, y la micro que yo tomé iba a una distancia de la que ella había tomado. Ella se baja de la micro. Yo venía atrás y cuando bajo, yo la vi así (realizando un gesto de abrazo con otra persona)“, dijo Francisco, a lo que el resto de invitados reaccionó con pesar.

“Nunca fui capaz de decirle nada”: Francisco Arenas recordó antigua pena de amor

“Me bajé yo, me puse al lado de un árbol. La miré y no le pude decir nada porque los pies me tiritaban. No fui capaz de decirle nada. Me quedé ahí. Y yo creo que si me ocurriera de nuevo, me pasaría lo mismo”, aseguró “Papá Lulo”.

“Tú te das cuenta cuando una persona se está besando frente a frente con otra. No es algo que tú estés dándote un beso con un amigo. Bueno, después ella comenzó a buscarme en la casa y yo me negaba, y nunca fui capaz de decirle nada”, cerró “Panchito”.

Al día de hoy, Francisco se encuentra soltero. “He tenido malas experiencias en la vida en cuanto a relaciones de pareja, así que opté por estar solo. Yo hace rato que estoy solo, como más o menos unos 10 años”, confesó el participante de Gran Hermano.

“Ahora soy una máquina sin corazón”, bromeó Francisco finalmente.