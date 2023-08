Helhue Sukni llamó la atención en redes sociales durante este viernes. Esto a raíz de una acusación que realizó en las afueras del Centro de Justicia.

De acuerdo a lo expuesto por la abogada, le habrían negado el ingreso al edificio debido a una extraña razón: se encontraba con un café en la mano.

“Acá en el centro de justicia, podrán creer que no me dejaron entrar con un café, no me dejan entrar porque el café se lo puedo tirar a los jueces ¿Qué tienen en la mente?”, expuso.

“Pero los fiscales pueden entrar con café, los abogados públicos pueden entrar con café y uno no puede entrar con café. No dejan entrar con agua. ¿Qué significa esta huevada?”, agregó.

En este sentido, la abogada indicó que estaba dispuesta a presentar un recurso debido a aquella situación, por la cual debió esperar varios minutos.

“Yo voy a reclamar, porque uno en el fondo igual está, puta (sic) yo con mi café de las seis y media de la mañana po huevón (sic). Esto acá en el centro de justicia y no dejan entrar con café, no”, señaló.

“Señores del poder judicial, jueces, administrativos, lo encuentro súper injusto, así que no sé si habrá que presentar algún recurso, pero lo veremos. Así que me voy a terminar de tomar el café, menos mal que me alcancé a fumar un cigarrillo”, concluyó.

Hay que señalar que, en mayo pasado, Helhue Sukni había contado que clientes se negaron a pagar sus servicios legales.

“Me fue re bien, ojalá que la gente me pagué no más, porque la semana pasada saqué a un hueón (sic) de Antofagasta con 35 kilos, no me pagaron ni un peso. O sea, me pagaron el pie, la segunda parte se hicieron los hueones (sic)”, detalló en la oportunidad.