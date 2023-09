Después del intenso capítulo del jueves en Gran Hermano y tras conocerse la placa de eliminación de esta semana, Hans Valdés sacó conclusiones e interrogó a Jennifer Galvarini, alias “Pincoya” sobre sus últimos votos, asegurando que ella lo habría dejado en riesgo.

Recordemos que Pincoya efectivamente sí emitió votos para Hans, después hacer la espontánea, entregando 3 puntos para Alessia Traverso, que fueron anulados por una sanción, y 2 para Hans, que se mantuvieron. Sin embargo, la oriunda de Chiloé, no le confirmó a su compañero sus teorías.

“¿Por qué me votó?”, le preguntó mientras estaban en la cocina de la casa junto a Scarlette, según recoge un extracto de este viernes publicado por CHV. Ante la pregunta, Pincoya se restó de comentarios “a mí no me van a sacar nada, ninguna información. Estás igual que la otra”, expresó.

Pese a ello, Hans insistió: “hay que decir los votos, si no pierde el brillo el juego“, continuó. Asimismo, recordó una pasada conversación con Pincoya, donde ella le había prometido que no votaría por él para ser eliminado.

“Ella (Pincoya) me dijo que no me iba a votar nunca, o sea no que nunca, cuando llegara el momento. Todos tenemos estrategias”, le comentó Hans a Scarlette, que estaba allí.

Finalmente, Pincoya aseguró que “yo no soy como ustedes”, concluyendo que sólo estaría jugando e interpelando a los de la otra pieza: “Hablan mal de uno, lo pelan, lo enjuician, para que en cadena voten por uno, y eso me lo hicieron todo este tiempo“, cerró.

Cabe señalar que esta semana en placa quedaron Hans, Alessia, Jorge y Scarlette, después de que Fede, como líder de la semana, decidiera salvar a Ignacia Michelson.