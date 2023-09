La noche de este viernes, en un capítulo especial de Gran Hermano, se mostró la improvisada ceremonia de “matrimonio” de Pincoya (Jennifer Galvarini) y Fede Farrel, quienes idearon el evento como una humorada para sus compañeros.

Tal como le hizo saber la oriunda de Chiloé al trasandino, uno de sus sueños era casarse con un argentino y que el novio vistiera de blanco. Dado que Farrel no tenía demasiada ropa blanca, ambos decidieron casarse vistiendo las batas que otorga el programa a los participantes, sin embargo, ellos añadieron un especial requisito: hacerlo sin ropa debajo.

Fue así que comenzaron los preparativos durante la semana, donde con papel higiénico y una bolsa ambos decoraron la bicicleta del argentino y sus propios cabellos como tocados para la ceremonia.

Sin comunicarle el propósito de sus manualidades a nadie, ni siquiera a Skarlette quien ayudó a peinar a Pincoya, ambos fueron a despertar a sus compañeros cuando estaba todo listo, a excepción de Ignacia Michelson y Mónica.

De esta forma, solo Cony, Alessia, Jorge, Hanz, Ruben y Skarlette acudieron a la esperada ceremonia donde Pincoya y Fede dieron una vuelta en la bicicleta del trasandino para luego lanzarse completamente desnudos a la piscina. La improvisada ceremonia sacó carcajadas en sus compañeros y también en los televidentes.

La molestia de Mónica con Pincoya y Fede

Sin embargo, una de las participantes que no estuvo para nada de acuerdo con su accionar, apenas despertó fue Mónica Ramos. Fue así que apenas al levantarse que comenzó a decir para sí misma: “Qué lindo, qué lindo ejemplo, muy buen ejemplo. Que lindo que te guste mostrarte en pelotas hueona (sic)”, dijo entre susurros.

Pero su molestia no quedo ahí, pues más tarde se encontró con Fede, a quien le reveló su enojo: “A mí no me avisaron”. “Es que terminamos con un episodio en la piscina y dijimos ‘no le va a gustar a la Moni’“, le dijo Farrel haciendo alusión al desnudo.

“No. De verdad que no. Si ustedes lo encuentran divertido… ustedes son jóvenes, a ustedes les gusta el espectáculo para ser famosos, perfecto. Van a ganar fama por ser así“, le dijo molesta.

Pese a la negativa del argentino, Mónica insistió: “Eso a la gente le gusta. Les encanta ver esos escándalos, pero hay niños viendo esto, ¿qué ejemplo le están dando a los niños? Entonces a los niños les va a dar lo mismo andar con ropa y andar sin ropa”, aseguró.

“Yo no estoy en contra de eso, solo que no se admiren cuando el día menos pensado los niños vayan al colegio desnudos, que anden desnudos por la calle, que anden desnudos en su vida“, le dijo al argentino enojada.

“Acá no estoy para educar a nadie, para eso está la escuela y están los padres”, le aclaró Fede, pero la mujer no dio su brazo a torcer.

Cabe recordar que Mónica es una de las participantes que se encuentra en placa de nominación y una de las favoritas del público para ser eliminada.