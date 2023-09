Marcela Vacarezza, quien hace varios años se retiró de las pantallas de televisión y se encuentra radicada en Estados Unidos junto a su marido Rafael Araneda, contó en un reciente entrevista como enfrentó la persecución política durante la dictadura.

La animadora participó este viernes en un capítulo de Podemos Hablar, donde fue consultada sobre su inclinación hacia la derecha de la política nacional, esto pese a que su padre, Ricardo Vacarezza, fue uno de los dirigentes del colegio médico que participó activamente en las manifestaciones contra el dictador Augusto Pinochet.

“Tenía como 16 años, año 86… Yo sabía que a mi papá se lo llevaban preso, que lo mojaba el guanaco, que hacía protestas a nivel país de los médicos, pero ya cambió el tema cuando empezaron a amenazar a la casa con llamadas telefónicas“, comenzó relatando en el programa.

En este contexto, la ex animadora reveló que incluso recibió amenazas personales por la oposición al régimen militar de su padre: “Especialmente a mí que me decían: “Tu cara tan bonita te la podemos rajar en cualquier minuto, dile a tu papá que se quede callado y que no siguiera desordenando el gallinero”“, la habrían amenazado.

Pero esto no habría sido lo único, pues de acuerdo a Marcela Vacarezza, autos con vidrios polarizados y sin patente se estacionaban afuera de su casa con el propósito de intimidarlos: “(Era) abuso de poder… susto, no podía salir sola o esas amenazas se podían hacer realidad”, confesó.

Tras sus declaraciones aclaró: “A mí me dicen facha, de extrema derecha, no puedo negarlo, hoy en día estoy más tirada para la derecha, pero estoy lejos de ser facha”, zanjó.