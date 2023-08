Eva Gómez se convirtió en la segunda confirmada por Canal 13 para su futuro reality show ‘Tierra Brava’, el cual se estrenaría en el mediano plazo para competir con Gran Hermano.

De esta forma, la animadora española se suma a Junior Playboy, quien había sido anunciado a comienzos de semana por la estación.

La comunicadora cuenta con una dilatada carrera en la TV chilena, la cual efectuó en su mayoría en Chilevisión.

En aquella estación intervino en programas estelares, teleseries y fue animadora del Festival de Viña del Mar junto a Rafael Araneda.

En conversación con la estación, Eva Gómez sostuvo que su familia la convención de ingresar al futuro encierro.

“Me costó mucho tomar esta decisión. Después de haber aceptado animar Viña, es la segunda decisión más difícil que he tomado en mi carrera. Pero siento que este año ha sido para mí muy peculiar, lo inicié grabando una película (‘Noches de sol’, pronta a estrenarse) y pensé que quizá era una buena oportunidad cerrarlo entrando a un reality para poder mostrarme y volver a trabajar en comunicaciones, que es lo que me gusta”, expuso.

“Ellos me motivaron y me animaron un montón. También me dieron el empujoncito para aceptar Viña hace 12 años, me decían que yo siempre les digo que tienen que ser valientes y que no hay que tener miedo”, agregó.

Acerca de su estado físico a sus 52 años, Eva dice que se ha preocupado de mantenerse activa siempre. “Entreno harto todos los días, lo que no significa que sea la más fuerte, pero sí voy a dar lo mejor de mí en las competencias. Probablemente hoy día puedo dar mucho más que hace cinco años atrás. Mi mayor competencia soy yo misma”, indica.