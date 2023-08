En un nuevo capítulo de la teleserie de Mega, “Como la vida misma”, la incipiente relación de Thiago (Francisco Dañobetía) y Joselo (Max Salgado) volvió a vivir un nuevo traspié, luego de que este último intentara revelarle sus sentimientos a su madre, Sole (Sigrid Alegria), cuya reacción molestó a los fanáticos de la novela.

Casi al final del episodio, el estudiante de cine conversaba con su madre en la ficción sobre los sentimientos que está teniendo por otra persona: “Me gusta alguien”, le confesó Joselo luego de varios titubeos.

“¿Eso es tan importante? ¿Qué? ¿Es una persona mayor? ¿Es casada?”, lo interpeló Sole, que ante la negativa de su hijo embistió con otra serie de preguntas: “Entonces, ¿cuál es la parte complicada? Si ella te quiere, tú la quieres o ¿ella no te quiere?”, le preguntó sin dejarlo responder.

“Sí me quiere”, le contestó de forma concisa el personaje de Max Salgado en “Como la vida misma”, pero el papel interpretado por Sigrid Alegría volvió a la carga y disparó varias preguntas de una vez: “¿Entonces? ¿Es una mala persona? ¿Hace daño a otras personas? ¿No? ¿Entonces cuál es el problema? Ya muéstrame una foto mejor”, le dijo, a lo que su hijo se negó.

“Tengo que conocer a mi nuera, me la tienes que presentar”, le pidió con cierta emoción, lo que provocó la incomodidad de Joselo, pues la persona que le gusta es un hombre, Thiago, y su madre aún no sabe de su orientación sexual.

Fue esto precisamente lo que inhibió a su hijo de revelarle la verdad, lo que molestó a los televidentes que suelen seguir la teleserie a través de redes sociales. Así fue como pasaron de estar celebrando la semana recién pasada el primer beso de la pareja, a estallar en furia contra Sole de “Como la vida misma”.

