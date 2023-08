La noche de este domingo se emitió un capítulo que mantuvo a varios televidentes en el borde de sus sillas luego de que Lucas Crespo fuera eliminado de Gran Hermano frente a Jennifer ‘Pincoya’ Galvarini por una amplia diferencia en la cantidad de votos recibidos por cada uno.

Mientras la oriunda de Chiloé sumó poco más de 11%, el influencer obtuvo nada menos que un 88%, pese a que no es de extrañar, puesto que los simpatizantes de la “Familia Lulo” se unieron para hacer colectas y trends en redes sociales llamando a votar por Crespo.

Sin embargo, pese a que la mayor parte del público de Gran Hermano quedó conforme con la decisión, los familiares que acudieron al estudio durante el programa habrían tenido un intenso altercado detrás de cámaras.

Los antecedentes de la discusión comenzaron a aflorar a través de Twitter y TikTok, donde los mismos familiares de Galvarini entregaron su versión de los hechos.

La situación habría iniciado luego de que Julio César Rodríguez revelara el nombre del eliminado de esta semana. Luego de enterarse de que ‘Pincoya’ se mantendría en el programa, sus amigos y familiares, además del ex participante del espacio, Francisco, se pusieron a celebrar, a lo que uno de los amigos de Crespo reaccionó diciendo que la votación estaba “arreglada”.

“Yo lo miré y le dije: ‘Arreglado, combina con picado. Me salió verso sin mayor esfuerzo, si hubiese querido, no me hubiese salido’“, respondió una de las amigas de Pincoya al sujeto que sería amigo de Crespo y quien controla sus redes sociales. Acto seguido comenzó a burlarse, según contó al usuario de Instagram @maximodavidd.

Tras esto el hombre la habría insultado, lo que provocó el enojo de la mujer: “¿Tú conoces a la Pincoya? ¿Cómo hablas así de ella?”, lo enfrentó, a lo que el amigo del influencer le respondió: “No, me dice, gracias, tengo la bendición de no conocerla”, le habría espetado.

En otro registro captado a las afueras del canal de Gran Hermano se puede escuchar como el usuario Lalo Valdéz relata el altercado: “Uno de los que estaba con los amigos de Lucas se molestó, intercambiaron unas palabras con una de las personas que apoya a Pincoyita”, declaró.

BioBioChile intentó obtener declaraciones del canal sobre el altercado entre los familiares de los participantes, sin embargo, la señal se abstuvo de emitir declaraciones al respecto.

Acá está el contexto de lo qué pasó, también se dice que la hermna de Mister Pico también empezó a gritarle cosas a los familiares de Pincoya junto a los familiares de Lucas, PICADISIMOS QUEDARON#GranHermanoChv #Bambino #TheLulosShow pic.twitter.com/7YVdNoghPV — ignacia (@v0lacha) August 21, 2023

🔴URGENTE – MOMENTO DE LOS INCIDENTES🔴 FUE BAMBINO Y SUS AMIGOS QUIENES FUERON A GRITAR CONTRA LA FAMILIA DE LA PINCOYA, LA FAMILIA DE LUCAS SE SUMO DESPUES#TheLulosShow pic.twitter.com/zHAYKXccTL — #TheLulosShow LUCAS 3331 (@gaaaaaaaaa4639) August 21, 2023