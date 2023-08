A finales del 2014, el reality de Mega ‘Amor a prueba’ emitió su primer capítulo, donde la premisa de la producción era desafiar la estabilidad de las relaciones de las parejas participantes, quienes eran constantemente “tentadas” por solteros.

En este contexto, la ex Miss Chile, Camila Recabarren, entró como “tentación” mientras que Eugenia Lemos ingresó en compañía de su pareja, Matías Kosznik, sin embargo, a solo dos semanas del comienzo del programa, ambas fueron expulsadas por una de las peleas más recordadas hasta el día de hoy.

Recabarren se encontraba almorzando en una mesa del patio de la casa junto a sus compañeros cuando Lemos comenzó a golpear la tapa de una olla cerca de la oreja de la modelo. Según relató recientemente la Miss Chile, la actriz llevaba varios días molestándola.

“Esto fue un domingo, en la segunda semana. Yo ya estaba chata en la segunda semana, ‘¡me quiero ir!’. Bueno, ese domingo yo estaba estresada, cansada porque en la noche ya me estaban molestando“, contó en el programa Podemos Hablar de CHV.

“Venía días que me venía molestando la Eugenia, así como ‘¿quién es el papá de tu guagua?’. Cosas íntimas, familiares, que no son para exponer, para que te molesten en un programa de televisión”, detalló.

Por lo que cuando Lemos lanzó platos sobre su comida, la modelo no se contuvo: “Esa noche dormí súper estresada. Fumé dentro de la casa, algo que no se hace, pero por el estrés, la ansiedad, ‘o le pego, o fumo’. No soy de pegar. Eugenia decía que esa mesa era de ella, que por qué yo iba a molestar, y yo solo fui a almorzar”.

“Y empezó toda esta situación y ya ahí su mechoneo suave. Porque me medí igual. Porque dije ‘estoy en televisión, muy flaite si le pego patadas o cosas así”, admitió sobre las razones por las que golpeó a la actriz.

Aunque el altercado se mantiene en la retina de los televidentes del programa, Recabarren aclaró que no terminó del todo bien para ellas, pues violaron una cláusula de “no violencia” del reality, razón por la que fueron expulsadas del espacio sin goce de sueldo.

“Nos echaron sin pagarnos a ninguna, porque en las cláusulas de los realities -no sé ahora- no puede haber golpes, porque o sino todos se agarrarían con todos… No a la violencia“, cerró tras aclarar que esa reacción no la representa.