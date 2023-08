El artista español Miguel Bosé contó a través de su cuenta de Instagram que el pasado viernes fue maniatado por dos horas dentro de su casa en México, esto luego de que un grupo de diez ladrones entrara a su hogar en la presencia de sus hijos.

Tal como relató el mismo cantante, el hecho ocurrió durante horas de la noche, cuando “un comando de diez sujetos armados irrumpió en mi domicilio”, escribió el intérprete de “Libre ya de amores”.

“Nos asaltaron. Nos tuvieron atados a mis hijos, al personal de la casa y a mí durante más de dos horas“, continuó relatando los detalles del robo.

De acuerdo al artista, se trató de un atraco “estudiado y milimetrado”: “Se llevaron todo, coche incluido (…) Para hacerlo corto, estamos todos bien. Mis hijos se portaron como dos valientes. Admirables”, aclaró a sus fanáticos.

Esto pese a que en palabras de Miguel Bosé el robo “fue todo muy intenso, delicado y desagradable”. En el mismo texto, el cantante aprovechó de agradecer a sus vecinos, quienes fueron los primeros en acudir en su ayuda.

Sumado a esto, aclaró que este hecho delictual no cambia sus planes de vivir en el país azteca, como lo habían asegurado algunos medios: “Mil gracias de corazón. Y a los que especulan con que tras lo ocurrido no voy a abandonar México, siento mucho decepcionarles. Aquí estoy y aquí me quedaré para hacer frente a lo que sea, en el país más hospitalario del planeta. Seguimos”, aseguró.

Fue durante la misma noche del hecho que el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante confirmó el hecho durante una transmisión en vivo, sin embargo, Bosé no se había referido al robo de manera oficial hasta ahora.