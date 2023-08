Fue a medidos de julio recién pasado que Trinidad Cerda se sinceró con sus compañeros de Gran Hermano y les reveló que es una mujer transgénero, luego de ser víctima de burlas de parte de algunos de sus compañeros de encierro en reiteradas ocasiones.

Pese a que varios participantes tomaron su declaración con recogimiento, entre ellos Viviana Acevedo, quien se había burlado de ella anteriormente, Maite Phillips tuvo una inesperada reacción: “De verdad es que mis votos no cambian en absoluto tampoco. No, no he dicho absolutamente nada. Si es que el pasado justificara todas las acciones de las personas, podrías justificar todo“, aseguró haciendo referencia a que a pesar del emotivo momento que vivió Trini, igualmente la enviaría a placa.

Sin embargo, al día siguiente ella fue nominada por sus compañeros para dejar el encierro y fue la elegida por el público como la eliminada de esa semana. Tras dejar la casas-estudio, Phillips participó en el capítulo de Gran Hermano junto al panel que analiza los episodios diarios, donde aseguró que tenía un tema pendiente con alguien del encierro, haciendo alusión a Trinidad.

Hasta ahora ambas concursantes no se habían encontrado, lo que cambió tras la eliminación de Cerda, quien participó como panelista en el último episodio del programa. Fue en este encuentro que Trinidad decidió hacer frente a Maite y a sus declaraciones.

Luego de contar que los televidentes le han enviado videos para hacer que “abra los ojos” ante el trato que tenía su grupo de amigos con ella as sus espaldas en el encierro, Trinidad dijo: “Vi cuando las personas hablaron de mí, vi cuando yo conté mi historia, y los locos: ‘filo, voy a votar por ella igual, aunque esté dolida, aunque esté sensible, voy a ir igual al confesionario, a votar por ella”, reveló en alusión a Phillips.

A lo que agregó: “Yo no lo habría hecho, no habría votado por alguien que recién abrió su corazón delante de todo Chile, y tuvo el día más intenso”. Tras esto, Trinidad enfrentó directamente a Maite: “Cuando tú saliste en el panel me acuerdo perfecto que tú dijiste: ‘quizás a Trini le diría algo’, algo me querías decir. De hecho, te lo preguntaron ‘¿tienes algo pendiente?’, y tú respondiste algo conmigo“.

Sin embargo, Maite decidió dar pie atrás y mantener la conversación pendiente en privado: “Como dije recién, no voy a tener (una discusión) en televisión porque es un tema ya más personal. Yo ya salí del reality, ya no soy una jugadora, para que la gente entienda (…) Por eso, voy a tomar mis cosas de una manera privada, y tener la conversación pendiente contigo en otra circunstancia“, cerró.

Por su parte, Trinidad se mostró conforme con la decisión de Maite: “Me parece súper bien de tu parte, que tomes esa decisión. Es una postura súper buena, pero solamente te quería preguntar porque lo estaba pensando, y eso es todo”, concluyó.