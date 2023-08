La participante del reality de CHV se abstuvo de participar en la prueba para aumentar el presupuesto del supermercado excusándose en su edad y problemas de salud. La decisión no cayó nada bien en los seguidores del programa.

La participante de Gran Hermano, Mónica, se ha convertido en blanco de varias polémicas durante los últimos episodios emitidos del programa. Las más bulladas fueron por sus críticas y altercados con Coni y Sebastián.

Solo hace algunos días la mujer acusó que el grupo conocido por el público como “Familia Lulo”, la excluía, con lo que los televidentes no estuvieron de acuerdo.

Ahora, la concursante de 77 años volvió a ser criticada por el público, esta vez en redes sociales, puesto que no quiso participar en la prueba por el presupuesto semanal para la compra del supermercado.

Esta tarde se realizó una actividad donde cada participante debía derretir con un trozo de tela un bloque de hielo para extraer de su interior una barra. Para dicho objetivo tenían siete horas, no podían usar objetos punzantes, no podían golpear, voltear el bloque, y no se podían usar de cadenas, anillos y otros elementos.

Sumado a esto, si a algún participante se le caía el trozo de hielo, quedaba eliminado. No obstante, podían recibir ayuda de sus compañeros.

Mientras Hans fue el primero en lograr el objetivo de la prueba de Gran Hermano, Mónica decidió restarse de esta pese a que en un inicio intentó derretir la pieza de hielo. Para no perder la prueba, varios de sus compañeros tuvieron que ayudarla, lo que molestó a los televidentes.

Que vayan a gritar q tiren a monica a placa! No quiso ni que le ayudaran a derretir su hielo, ella se tenía que parar al lado y no hacer nada. Se aprovecha que Gran Hermano se las deja pasar todas. Además pide su avena especial! #GranHermanoCHV #GranGermanoChile #GranHermanoChile — Carolina Eltit (@caritoeltit) August 10, 2023

Mónica:”no lo voy a abandonar.”Vuelve después de 5 horas de haberse tirado las weas esperando que le tengan la pega hecha 🥱 #GranHermanoCHV #GranHermanoChile #granhermano #granhermanochl — Maite Gabrielli Ríos (@MaiteGabrielli2) August 10, 2023

Gracias a queencoya la señora monica pudo sacar adelante la prueba del hielo, ojalá que considere dejar de pelar a la queen ahora. #GranHermanoCHV #GranHermanoChile #GranHermano pic.twitter.com/IVlux1XmYA — scar🇨🇱 #lulolovers (@scar_Nam7) August 10, 2023

Mónica es una de las que más reclama por la comida y jamás participa en las pruebas de presupuesto ! Nomínenla YA

#GranHermanoCHV#GranGermanoCHV #GranHermano pic.twitter.com/Zk1H2rh3zV — TRINIDAD AL 3331 (@FrancisccJavier) August 10, 2023

la monica si no va a hacer la prueba, minimo que les cocine o ayude en otras weas

#GranHermanoCHV#GranHermanoChile #GranHermano pic.twitter.com/MqG2JDbR5H — 𝔹𝕝𝕒𝕔𝕧𝕚 ♡︎ (@Blacvisom) August 10, 2023

Mónica es cada día más cero a la izquierda en Gran Hermano#GranHermanoCHV #GranHermanoChile — Daniela Chávez (@Dani_Chav) August 10, 2023