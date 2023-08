Ayer miércoles, en “Buenos días a todos”, el recién retornado Eduardo Fuentes habló de su distanciamiento de la doctora y diputada María Luisa Cordero, quien por años fue su panelista en el otrora “Mentiras Verdaderas”.

“Tuve un problema grave con la doctora Cordero, a propósito de una entrevista que se hizo en Mentiras Verdaderas (y que luego Cordero le enrostró como una “encerrona” del programa”), recordó, tal como recoge el portal Página 7.

“Me dice al aire: ‘además, tú contaste la historia de mi hermana, y eso era un secreto que te conté a ti. Imagínate, y esto lo dice al aire, que contara por qué te separaste"”, agregó el comunicador, quien señaló que presentó su renuncia al programa a raíz del problema. “Fue demasiado grave” dijo. A pesar de embrollo, tuvieron que seguir trabajando en pantalla.

“Para mí no es problema, porque me considero profesional. He estado mil veces con gente que no soporto compartiendo un set”, comentó el también conductor de “Buenas noches a todos”.

“Por eso nos distanciamos, por eso nos peleamos, y dejamos de hablar. La veía al aire y luego no hablábamos más”, acotó, sin antes mencionar la ayuda que le brindó la parlamentaria cuando su padre estuvo con problemas de salud.

“Yo le guardo un cariño especial, porque ella me ayudó mucho cuando mi papá estaba enfermo… Esa parte no la puedo desconocer”, añadió Eduardo Fuentes en el matinal, donde también abordó el desafuero de María Luisa Cordero en el marco de sus dichos sobre el estado de salud de la senadora Fabiola Campillai.