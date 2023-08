Luego de confirmarse el desafuero de la diputada María Luisa Cordero, se dio pie a que inicie el juicio en su contra tras la querella por supuestas injurias presentada por la senadora Fabiol Campillai y con la que arriesga hasta 3 años de cárcel.

Así lo detalló la abogada de la senadora Campillai, María Alejandra Arriaza Donoso, quien detalló los pasos a seguir ahora que la diputada perdió la inmunidad parlamentaria tras los resuelto por la Corte Suprema. Antes, la defensora comentó que “la senadora Campillay estaba nerviosa en los minutos previos, pero también confiada en que los tribunales han acreditado cada una de las situaciones que se han puesto en su conocimiento, puesto que ella fue víctima de una grave violación a los derechos humanos”.

Agregó al respecto, “estamos conformes con la resolución adoptada por la mayoría del Pleno de la Corte Suprema”.

Ahora, una vez que el juzgado de garantía correspondiente tome conocimiento de la querella, comenzará el juicio por la imputación de injurias con publicidad, algo que tendrá que ser comprobado por la parte querellante.

“Acá no existe Ministerio Público ni fiscal que va a dirigir la investigación, puesto que es un delito de acción penal privada. Por lo tanto son los querellantes, es decir, esta parte, la que va a tener que sostener la acusación y demostrar en juicio los hechos que está expresando y que constituirían delito a nuestro juicio”, detalló la abogada.

Dentro del juicio, que no tiene una duración aproximada, “hay distintas audiencias, una de ellas puede existir la posibilidad de que la querellada pueda dar explicaciones satisfactorias respecto de sus dichos, o bien se ofrece la prueba y luego hay un juicio simplificado donde el juez de garantía deberá determinar la pena que corresponda”, dijo la abogada

Respecto de ese punto, María Alejandra Arriaza Donoso agregó que es un delito que considera una pena de reclusión menor en su grado medio, es decir que va de 541 días a tres años y un día de privación de libertad, además de una multa que va de 11 a 20 unidades tributarias mensuales (hasta 1.263.980, al precio de la UTM hoy).

Consultada respecto de la actitud que ha mostrado la diputado María Luisa Cordero desde la emisión de los dichos contra la senadora Campillai (“no es totalmente ciega” y “se descubrió que ve”, entre otros), la abogada Arriaza Donoso comentó que la acusada “no ha tenido ningún tipo de acercamiento o comunicación, sino más bien, por el contrario, lo que hemos oído a través de los medios de comunicación es que ella insiste o trata de justificarlo desde una perspectiva médica, lo cual creemos que ha ahondado en el daño que ha causado”.

Es más, durante el mediodía de este martes, María Luisa Cordero volvió a defender su postura, asegurando que “nadie es más odiado que aquel que dice la verdad porque el ser directa en este país trae consecuencias sobre todo al ser oposición a un gobierno incompetente con ideas deconstruccionistas”.

No obstante, la abogada de la senadora Fabiola Campillai no descartó que, de ser ese el caso, se sienten a conversar con la diputada. “No se ha dado el caso. Me imagino que se evaluará en su minuto y no podría yo responder esa pregunta” dijo María Alejandra Arriaza Donoso.