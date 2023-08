El testimonio de una de las participantes de Gran Hermano Chile causó revuelo esta semana y llegó incluso a oídos del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, luego de que Constanza (Coni) Capelli, relatara las violentas actitudes de su relación con Sebastián (Seba) Ramírez dentro del programa.

La joven en cuestión comentó algunas actitudes por parte su expareja que consideró “tóxicas” e incluso violentas. Fue el fin de semana cuando, en conversación con algunos de sus compañeros, mencionó que en ocasiones escapaba de Ramírez cuando sentía que las discusiones aumentaban de tono y este la perseguía.

Asimismo explicó que a veces la encerraba en el baño o intentaba manipularla psicológicamente. “Yo me venía pa acá afuera, y él me seguía y me hablaba fuerte (…) yo me iba a duchar, y él me encerraba, yo desnuda. Eso se ve muy fuerte afuera”, expresó.

“Me saca mis hueas (sic), se come mi comida, me roba mis huevos, me hace de todo, todo el rato, me hace la vida imposible (…) Más encima me lo niega y me dice que estoy loca, me hace cagar la cabeza (sic). Todo el rato me hace cagar (sic) la cabeza diciendo que son puras imaginaciones mías, que yo estoy traumatizada”, agregó.

El Ministerio de la Mujer oficiará a CNTV por el caso de Coni y Seba en GH

Frente a estas declaraciones, la mañana de este lunes desde el Ministerio de la Mujer anunciaron que presentarán un oficio a CNTV por presunta violencia contra Constanza y horas más tarde, la ministra Antonia Orellana se refirió al caso en más detalle.

“Primero decir que la violencia contra las mujeres no es un espectáculo“, recalcó. “Segundo, desde que tomamos conocimiento de las declaraciones emitidas por un programa de televisión abierta decidimos oficiar al CNTV y, además, a través de SernamEG, contactar a la producción para poder ofrecer asesoría o apoyo a quien hizo estas declaraciones, si ella así lo requiere“, planteó Orellana.

En la misma línea, la mandataria apuntó al Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado en Chile recientemente, que establece normas que protege el derecho de toda persona a un mundo laboral libre de violencia y acoso.

“No importan las modalidades contractuales de las personas que están en un programa de televisión, el canal y/o la productora, en tanto empleador, deben velar por el resguardo de los derechos de quienes participan“, concluyó.