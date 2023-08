Este miércoles el influencer y concursante de Gran Hermano, Lucas Crespo, decidió renunciar al programa debido a una lesión en su espalda. Según relató, el participante incluso se despertaba en las noches por el dolor que le causaba una hernia en su columna.

“Me quiero ir de forma definitiva. Estoy pa’ la caga (sic) ya, estoy físicamente… despierto con dolores, las rodillas ya no me dan más, por la rodilla me ahueoné (sic) y me reactivé una hernia que tenía hace tiempo”, comenzó explicando.

“Me metí a esto porque quería potenciar mi sueño del deporte, me estoy desbaratando aquí adentro”, afirmó sobre su permanencia. “Estoy todo el día pensando en el dolor y estoy con la cabeza en otro lado, y si voy a estar así acá prefiero no estar”, aseguró.

Luego de que”Big” le advirtió que tenía 24 horas para confirmar su decisión, el influencer se encerró en el baño de la casa estudio donde no pudo contener las lágrimas. Ahí descargó su ira.

“La hernia me va a cagar la puta vida, no voy a poder entrenar nunca más”, dijo para sí mismo Lucas entre lágrimas.

Tras su decisión, el participante se fue hasta el sauna de la casa hasta donde llegó Fran, a quien le confesó que dejaría la casa a causa del problema médico y aprovecho de declararle sus sentimientos.

“No quiero que te vayai”, le dijo la modelo de OnlyFans con la intención de convencerlo de quedarse. “La única razón por la que no me he ido antes es por ti”, le confesó Lucas.

“Desde que tengo 15 años que no me gustaba nadie en mi vida. La única razón por la que no me había ido todavía era por ti. Porque me encanta pasar rato contigo, me encanta hablar contigo. Me hiciste superfeliz acá, me hiciste sentir hueas que no sentía hace 20 años… tal vez nunca en mi vida, así que te lo agradezco mucho”, le dijo a Maira.

Luego de esta confesión, Fran rompió en llanto. Finalmente, al día siguiente Lucas confirmó su renuncia a Gran Hermano.