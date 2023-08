El exchico reality Juan Lacassie, conocido como “Chispa”, volvió a ser noticia en redes sociales luego de que compartiera un video donde se ve cómo un auto avanza por una carretera en Chile superando los 260 kilómetros por hora.

El video, subido hace tres días, muestra una imagen tomada desde primer plano, grabada desde el lado del conductor en un auto. Así, a horas de la noche, se observa cómo el vehículo va avanzando a gran velocidad, mientras el medidor de velocidad llega a los 260 kilómetros por hora.

Esta no es la primera vez que el exchico reality es noticia por conducir a alta velocidad. Esto, debido a que en enero de este año el influencer chocó con sus amigos un vehículo de alta gama tras alcanzar los 250 kilómetros por hora.

Las amenazas de “Chispa” contra Julio César Rodríguez

Aquel registro acabó siendo tema de conversación en el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, en donde hacían hincapié a la falta de información en el registro.

Específicamente, el conductor Julio César Rodríguez hizo un llamado a no asumir que quien conducía era “Chispa”, recordando también una anécdota que vivió con el exchico reality, cuando este le amenazó con demandarlo al realizar notas sobre sus registros al conducir.

“Nosotros ya dimos esta nota del ‘Chispa’ en el verano. Hicimos este tema cuando chocó”, recordó Rodríguez, a lo que aseguró que eso acabó con el propio exchico reality encarándolo.

“Un día estoy en un lugar, en la noche, dos de la mañana, sábado. Estaba en un cumpleaños en un local de Vitacura, rodeado de amigos, sirviéndome una gaseosa y de repente, de frente, el ‘Chispa"”, narró.

Sin embargo, apuntó, la actitud del hombre “no era en buena onda, era en mala onda. (Porque) ya habían mostrado esto”.

“Entonces llega y se pone al lado mío. Imagínate que a la primera no lo reconocí, pensé que le había botado el trago, y me dice ‘oye, compradre, andan tirando notas mías, te vai’ a enfrentar a mi abogado, van a tener noticias mías, eso no más te digo’”, recordó.

En eso, contó Rodríguez, “se empieza a armar el grupo. Todos mirando, yo no le hablé nada, le dije que bueno, que mandara el abogado, pero me echó la foca”.

“Como estaba con mis amigos, estaban todos como ‘oye, no es el momento, estamos entre amigos’ y yo después dije bueno, qué onda”, dijo también.

De acuerdo al también locutor de La Radio, el “Chispa” “estaba molesto. Muy molesto. Para que alguien te vaya a decir algo así a las dos de la mañana, llegué a pensar que el que conducía no era él. Por eso estaba haciendo la precisión”.