El exconductor de televisión Eduardo Cruz Johnson se refirió a cómo vivió su salida de TVN, hecho que desencadenó una profunda crisis en su vida, obligándolo a sacar el carnet de indigente para comprobar su situación económica.

Cruz Johnson será parte de los invitados de Podemos Hablar, donde conversará de diferentes momentos de su vida junto a la cantante Patricia Maldonado, la modelo fitness Nicole “Luli” Moreno y el chef Sergi Arola.

En conversación con Jean Philippe Cretton, Cruz Johnson fue consultado sobre su salida de TVN, asegurando que sus sentimientos sobre su salida fueron cambiando con el paso de los años.

“Ahora (siento) nostalgia, en ese momento mucha pena, tristeza, iba a ser así en algún momento”, comenzó diciendo, de acuerdo a un adelanto al que tuvo acceso BioBioChile.

Y es que, tras ser desvinculado, la ex figura de televisión reconoció que “todo se desmorona, todo se derrumba, porque perdí lo más querido que tenía en la vida, que era mi familia, mi mujer, toqué fondo”.

“Como estaba siempre en una burbuja, no sabía qué hacer. No sabía cómo tomar una micro”, confesó además.

Sin embargo, la situación empeoró aún más cuando, debido a la falta de recursos y empleo, tuvo que sacar oficialmente un carnet de indigente, que le ayudaba a corroborar su situación financiera ante diferentes entidades.

Esto, recordó, “significa que no tienes trabajo, no tienes recursos para poder costear la vida, ni siquiera la vida, la salud”.

“Como yo tenía tres hijos, tenía que de alguna forma tener alguna base para que ellos se pudieran sustentar”, explicó respecto a la cobertura de salud de los entonces menores, que estaban bajo su carga económica.

De todas formas, Cruz Johnson destacó que “ser indigente no es ser pobre, no es ser malo. Ser indigente es simplemente no tener trabajo, no tener recursos”.

“Hoy día me siento con más calma. Me caí, me levanté, y si me caigo, me voy a volver a levantar, y todo por mis hijos”, cerró.