A horas de la emisión de un nuevo capítulo de Gran Hermano, un corto video en el confesionario de Trinidad Cerda, una de sus participantes, fue filtrado. En el registro al que tuvo acceso BioBioChile se puede ver a la participante visiblemente afectada y consultando al personaje omnipresente si debería contarle su historia a sus compañeros de encierro.

“Gran Hermano te quiero hacer una pregunta”, comienza diciendo la joven entre lágrimas. “No sé si me equivoqué o no con la situación que pasó, pero… pero… me siento muy mal”, relata dubitativa.

“Creo que… creo que es necesario, es necesario para mí, que mis compañeros entiendan, quizás por qué a veces soy tan insegura”, dice cubriéndose la el rostro entre lágrimas.

“¿Crees que debería guardar la calma, calmarme, o crees que debería contarles a mis compañeros mi historia? Para que quizás entiendan, porque quizás ellos no saben” cierra.

En el registro no se dan más detalles de la confesión e historia a la que se refiere Trinidad ni la fecha en que se habría realizado, sin embargo, presumiblemente ocurrió en una actividad realizada la tarde de este martes luego de que los retaran a ducharse en parejas.