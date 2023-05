“Me interesa la gente inteligente, no soy hueona”, dijo Patricia Maldonado cuando comenzaron a hablar del abogado y nuevo consejero constitucional, miembro del Opus Dei, y que ha dado de qué hablar, entre otras cosas, por los dichos de su hermano cineasta. Todo, luego de una pregunta de José Miguel Viñuela que la animadora no aceptó.

La molestia de Patricia Maldonado con Viñuela por pregunta sobre Luis Silva

“Hablemos de Silva (Luis). El fenómeno Silva”, le dijo José Miguel Viñuela a Patricia Maldonado y a Raquel Argandoña en el último capítulo del programa que se transmite por TV+.

“Yo voté por él”, partió diciendo ‘Paty’, lo que provocó la inmediata pregunta de su compañero: “¿Qué te provoca ese hombre?”. El cuestionamiento no cayó bien Maldonado, que contestó exaltada: “A mí no me provoca nada. Me interesa la gente inteligente, no soy hueona”.

“¡Pero si te estamos preguntando!”, interrumpió Argandoña, sorprendida por la reacción de su colega. Sin embargo, la aludida mantuvo su postura: “Pero que pregunta más hueona“, continuó.

“Yo voto por inteligencia, voto porque tenga un buen proyecto, voto porque quero un país mejor”, añadió Patricia Maldonado.

Ante esto, Viñuela insistió: “Todas las amigas de mi señora votaron por Silva. Silva, Silva, Silva”. Así, vino la respuesta final que provocó las risas en el estudio: “Serán calientes po’, qué culpa tengo yo”.

Mira el momento en ‘Tal Cual’, aquí: