Luego de la querella interpuesta por la familia de Nibaldo Villegas contra TVN con el fin de no emitir el último episodio de “Alma Negra: el crimen del profesor” y él falló de la Corte, que se vio empañado por un error en la interpretación de los votos, el capítulo salió al aire la noche de este jueves.

Tal como mencionó anteriormente el hermano del profesor, Leonardo Villegas, la familia consideraba que el capítulo se sostenía en el morbo y acusaron “poca empatía” de parte del canal, por lo que buscaban que el episodio no se emitiera, lo que ocurrió igualmente.

De hecho, fue la macabra escena inspirada en el asesinato de Nibaldo Villegas la que generó una ola de empatía de los seguidores de la serie para con la familia de la víctima.

Los internautas, quienes comenzaron a seguir el capítulo de Alma Negra desde temprano, inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo, los que complementaron con comentarios de empatía, haciendo hincapié en lo gráfico de la escena.

He visto mea culpa de principio a fin y nunca quedé con la presión asi de baja 😣 #AlmaNegraCapituloFinal

Ahora entiendo porqué la familia quería evitar que la segunda parte salga al aire. Si para uno que es lejano a la historia, este capítulo final es fuerte, no imagino el sentir de los familiares. #almanegracapitulofinal

Oooh ctm, se me apretó la guata, estoy pa' la caga. Entiendo totalmente porque la familia no quería que se transmitiera el capitulo, es inimaginable el dolor y la impotencia de no poder hacer nada por cambiar lo que hicieron esos dos psicópatas culiaos. #AlmaNegraCapituloFinal

