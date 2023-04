El reconocido periodista participó como invitado en Podemos Hablar, ocasión en la que narró cómo fue la dura experiencia de haber sido apuntado con una pistola por varios minutos mientras compraba remedios.

La historia, indicó, ocurrió en el año 2000.

“Entro a una farmacia porque necesitaba comprar un remedio para mi hija. No había nadie. Pido el remedio pero no lo tenían”, comenzó señalando.

“Cuando me doy vuelta para salir entraron tres pericos con pistolas y yo, cobarde, hay que decirlo, automáticamente agacho la cabeza”, agregó.

“En esa época estaba recién saliendo en las noticias entonces me creí ‘conocido’. Puse las manos en el estante y cabecita gacha. Me entregué”, mencionó.

En su relato, Vidal explicó que uno de los sujetos saltó hacia el mesón mientras que otro se quedó en el cajero. “El tercero se queda conmigo con la pistola acá (muestra su cabeza)”, añadió.

“Yo vi la pistola. Hubo mucho insulto y grito, y el gallo que me estaba apuntando, a quien yo no vi mucho, en un momento me dice ‘tranquilo, ¿tení’ algo?’. Yo le dije que sí, que tenía siete lucas. Meto la mano al bolsillo y le paso la plata”, recordó.

“Fueron unos tres minutos, quizás un poco más, en los que me apuntó en todo momento. En ningún momento se movió ni nada, siempre él estuvo muy tranquilo a diferencia de los otros dos”, contó.

“En ese momento pensé ‘menos mal que no estoy con mi señora y mi hija afuera’ porque tal vez ahí reacciono de otra manera. Acá como que literalmente me entregué. Tenía el fierro acá pero tampoco me sentía peligrando porque el tipo estuvo muy tranquilo, a diferencia de los otros dos”, sostuvo.

“Los tipos se fueron y ahí te empiezas a dar cuenta de lo que pasó, como que quedas tiritón (…) Fue heavy, lo pasé mal, pero por suerte no pasó a mayores”, concluyó.