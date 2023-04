Felipe Vidal es uno de los amigos cercanos de Juan Carlos Valdivia, esposo de Claudia Conserva, con quien actualmente comparte pantalla. En una entrevista con Página 7, el periodista dio algunos detalles sobre la salud de la comunicadora.

“La he visto bien. Es que Claudia siempre ha sido tiradora para arriba. Cada vez que la llamo me agarra para el leseo, me dice ‘mi rey’. Me encantaría hablar más con ella, pero para no molestar. Yo soy muy cuidadoso en eso”, expuso.

“Es mi amiga, yo la quiero mucho. No sé el detalle, pero sé que, hasta ahora, la cosa va bien”, agregó.

Hay que señalar que la comunicadora confirmó el pasado jueves que produjo un documental respecto a su tratamiento contra el cáncer de mama, el cual lleva 9 meses.

“Ya han pasado nueve meses desde que supe mi diagnóstico: Cáncer de mama triple negativo (de los más agresivos). Ha sido un duelo a muerte con la enfermedad, aún estoy en tratamiento”, indicó en Instagram.

“Decidí registrar con mi celular el dolor y la incertidumbre que me ha tocado vivir. Hice un documental con material que no pretende ser un informe sobre el Cáncer, el objetivo es compartir la experiencia que he vivido como millones de personas y sus familias enfrentando esta enfermedad”, agregó.

