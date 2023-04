El cantante nacional Américo contará los difíciles momentos que vivió tras la separación de sus padres, hecho que desencadenó en dos intentos de suicidio de su papá, donde el músico se encargó de salvarle la vida en ambas ocasiones.

La voz de Te Vas será el próximo invitado de De Tú a Tú, donde narrará, por ejemplo, como él y su padre, el también cantante Melvin Vega, vendían cassettes con sus canciones desde temprana edad, sin embargo, todo se complicó tras la ruptura del matrimonio con su madre.

“Cuando mis viejos se separan, mi papá tuvo dos intentos de suicidio, donde yo fui testigo. Lo vi, me tocó salvarlo las dos veces”, contó, de acuerdo a un adelanto al que BioBioChile tuvo acceso.

De acuerdo al músico, la primera vez falló porque la cuerda con la que trató de acabar su vida se rompió, quedando en el hospital por la caída que sufrió. Sin embargo, la segunda, Américo la describe como la más dramática.

“Tenía 8 o 9 años, y me tocó ver la soga en la viga colgada. Eso fue brutal. Me atrevo y miro, y por suerte él no estaba. Viene de la cocina, me abraza y me pide perdón. Desiste de su intento. Sin duda, eso es de lo más brutal que me ha tocado vivir”, recordó.

Sin embargo, estas no fueron las únicas consecuencias de la separación de sus padres, ya que el artista también lidió con estar constantemente en el centro de ambos. Tras esos episodios, contó, “queda en mí instalada esta sensación de soledad, incomprensión, esta ambigüedad”.

“Yo era el regalón de los dos, pero estaba en esta condición de no ser visto. Le decía a uno que no quería y no me pescaba, luego le decía al otro que no quería, tampoco me pescaba. Entonces, esa ambigüedad era fatal. Callar esa sensación de soledad, esa pena con la que no sabía vivir, era jodido”, reflexionó.

Asimismo, el cantautor confesó que él mismo tuvo un intento de suicidio, todo tras sufrir una infidelidad por parte de la madre de su hija.

“Ella me engañó con un compañero de curso. Eso fue dramático para mí, fue terrible. A lo primero que recurrí fue a tomarme unas pastillas”, contó.

Así, la madre de Américo lo encontró y llevó hasta el hospital, donde le lavaron el estómago. “Despierto en psiquiatría, amarrado a los 17 años. Esto no lo sabe nadie”, recordó. Tras el episodio, su madre lo tuvo internado por una semana.