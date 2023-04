Hace algunos años Américo habló por primera vez respecto a sus problemas de alcoholismo. El cantante lleva dos años de tratamiento y ha dejado esta situación atrás, aunque reconoce que mantenerse ha sido difícil.

El pasado domingo el programa De tú a tú mostró un adelanto de lo que será el próximo capítulo con el artista, quien actualmente se encuentra viviendo en Arica con su familia.

En aquella ocasión conversó con Martín Cárcamo, revelando detalles de los complejos años que tuvo debido a esta adicción.

“No era una relación en sí, porque yo me empezaba a apartar (…). Entonces me fui de la casa, me fui a mi oficina, ahí seguí con el chupe (beber licor). En la oficina llorando las penas, haciéndome la víctima también”, indicó.

“Dormir en el suelo, mal comer, no tenía nada, empecé a vender discos piratas, entonces ahí estaba la pena. Por eso te decía que hoy me saco rápido el traje de Américo, me desmaquillo, me ducho y vuelvo a ser Domingo”, añadió.

Presente de Américo

Tras eso Cárcamo le preguntó respecto a si sentía que el tratamiento había sido efectivo en su caso, a lo que el cantante respondió afirmativamente.

“Nada (de alcohol), llevo dos años y medio sin nada, pero ahora toca lo más importante que es mantener todos esos cambios (…) Aquí yo vine a recuperarme”, concluyó.

