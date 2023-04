La cadena de noticias CNN, comunicó que el presentador de televisión Don Lemon dejó de trabajar para el medio estadounidense después de sus polémicos comentarios machistas contra la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley.

A mediados de febrero, Lemon afirmó en televisión que a los 51 años, Nikki Haley no estaba “en la flor de la vida” para presentarse a las elecciones de 2024, aludiendo a que una mujer tiene “su mejor momento” a sus 20, 30 o 40 años.

El periodista presentó el programa de gran audiencia “Don Lemon Tonight” durante más de ocho años en el canal. Adquirió una fama significativa durante la presidencia de Donald Trump por sus comentarios sobre el expresidente, rebatiendo sus mentiras y llamándolo “racista”, según el mismo CNN.

Despiden a presentador de CNN, Don Lemon por comentarios machistas

“Don (Lemon) siempre será parte de la familia de CNN, y le agradecemos sus contribuciones durante los últimos 17 años”, explicó el director ejecutivo de CNN, Chris Licht, en un comunicado, agregando que le desean “lo mejor” al periodista.

De acuerdo a una grabación del New York Times, Licht le dijo al personal que los comentarios de Lemon eran “perturbadores, inaceptables e injustos para sus coanfitriones y, en última instancia, una gran distracción para el gran trabajo de esta organización”, según The Guardian.

Al respecto, Lemon se disculpó y dijo, según CNN: “Lamento haberlo dicho. Y ciertamente veo por qué la gente lo encontró completamente equivocado” y agregó: “Las personas más cercanas a mí en esta organización son mujeres”.

Sin embargo, la noticia no fue del todo bien recibida por Lemon, quien emitió un comunicado en Twitter en el que asegura estar atónito con la decisión. “Después de 17 años en CNN habría pensado que alguien de la gerencia tendría la decencia de decírmelo directamente”, dijo el periodista.

La reacción del periodista tras ser despedido de CNN

“En ningún momento me dieron ninguna indicación de que no sería capaz de continuar haciendo el trabajo que he amado en la compañía”, agregó el presentador en la red social, mostrando su inconformismo y sorpresa por la decisión, “está claro que hay algunos problemas más importantes en juego”, agregó.

Don Lemon aprovechó para enviarle un mensaje a sus compañeros de trabajo, “quiero agradecer a mis colegas y a los muchos equipos con los que he trabajado por una carrera increíble”, dijo y agregó finalmente: “Son los periodistas más talentosos en el negocio, y les deseo todo lo mejor”.

Según CNN, “Se le ofreció la oportunidad de reunirse con la dirección, pero en su lugar publicó una declaración en Twitter”, dijo la cadena en un comunicado.

Despido de Don Lemon en CNN coincide con el de Tucker Carlson de FOX

El anuncio de despido de Don Lemon de CNN se produjo después de que la cadena de televisión Fox anunciara que el presentador Tucker Carlson también dejaría de trabajar en dicha cadena.

Los medios estadounidenses aluden a que se trata de una mera coincidencia que ambos medios hayan decidido anunciar la salida de sus presentadores en el mismo día. Según CNN, Chris Licht, dijo que tuvo una conversación “franca” con Lemon, que se disculpó y se dispuso a participar en sesiones formales de formación

Sobre esto, el presentador y humorista Jimmy Kimmel se burló tanto de Tucker como de Lemon en “Jimmy Kimmel Live!“. “Esto es como si Ronald McDonald y Burger King fueran despedidos el mismo día”, bromeó.

Finalmente, Lemon también fue acusado de otros incidentes de sexismo y acoso a sus compañeras de trabajo. Una investigación de Variety a principios de este año detalló las acusaciones de que, en 2008, Lemon rompió cosas en el escritorio de su ex copresentadora Kyra Phillips y le envió mensajes de texto amenazantes a través de un número desconocido después de que la seleccionaran para una tarea en Irak que él quería, según el medio VOX.