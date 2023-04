Durante la noche del martes, la influencer Christell Rodríguez se emocionó al recibir de obsequio uno de sus primeros discos, destacando la fotografía de sí misma a los 5 años, asegurando que “estoy en un proceso de volver a ser y sentirme en la forma en la que algún momento me sentí”.

Todo ocurrió en el programa Aquí se Baila, donde, tras enfrentarse a Zagala Salazar y Bastián Retamal, el animador del espacio, Sergio Lagos, quiso mostrar en pantalla un breve video.

En él, se ve a Kurt Carrera, quien decide obsequiarle a Rodríguez uno de sus primeros discos de su etapa en Rojo Fama Contra Fama, cuando tenía menos de diez años de edad.

Así, la joven de 25 años se emocionó y se centró en las imágenes de sí misma en su infancia.

“Hubo un momento de mi vida que perdí mi esencia completamente y me estaba reencontrando con ella en estos últimos años, y ahora ya vuelvo a sonreír así, se me ponen los ojos chinitos de la misma forma”, relató.

“Cada vez intento a volver a ser más de esta forma, no de la parte inmadura, sino de la parte que disfruta lo que hace, que lo pasa bien, no teme ser tal cual era”, añadió.

Así, de vuelta a la pista de baile, Lagos quiso saber un poco más respecto a la emoción de Rodríguez al recordar su infancia.

“Me emociona mucho porque todo este tiempo, estos últimos cuatro años, estoy en un proceso de volver a ser y sentirme en la forma en la que algún momento me sentí”, mencionó entonces.

Respecto a este cambio, Rodríguez apuntó que “es algo de actitud, de ser capaz de hacer el ridículo para algunas personas, hablar de cierta forma, ser yo completamente, porque en algún momento de mi vida me perdí mucho”.

“Me acuerdo de cuando me sentía mal conmigo misma, o cuando vine el año pasado y estaba de una forma muy diferente a la que estoy hoy, así que me genera una emoción”, admitió.

Asimismo, aseguró que en la actualidad “me encanta verme riendo. Hace un tiempo Francini (Amaral) subió una historia en la que yo salgo al final riéndome a carcajadas. Yo veo esta foto y me veo en esa historia”.

“Eso refleja algo muy lindo porque hubo un tiempo en mi vida en el que no me reía”, recordó, para entonces asegurar que actualmente “la paso muy bien acá, me he reencontrado y encontrado con muchas cosas que no creía que estaban ahí”.