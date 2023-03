Un fuerte cruce protagonizó el periodista Julio César Rodríguez con la exministra Karla Rubilar en el matinal Contigo en la Mañana, luego de que conversaran respecto a las temáticas de seguridad pública.

Mientras el debate se desarrollaba, la invitada criticó los motivos por los que se habían cambiado las prioridades respecto a las leyes de seguridad, donde cuestionó: “¿Ustedes creen que este gobierno le estaría poniendo urgencia si en las encuestas Carabineros no tuviera la evaluación que está teniendo? ¡No! No estaría la urgencia”.

“Está claro que no, si son todos (los gobiernos) iguales, todos funcionan igual”, le respondió de inmediato el también conductor de Podría Ser Peor. “Perdón, Julio César, pero no. Aquí hay una convicción”, le replicó entonces Rubilar.

“Me acaba de decir que no se han tomado en serio esto en 2023, ¿quiénes no se lo han tomado en serio? La clase política, la elite política, porque todo funciona igual”, dijo entonces Rodríguez, teniendo de inmediato la reacción de su invitada.

“No, Julio César, porque existen ciertas convicciones ideológicas y en seguridad, nosotros tenemos una convicción que nunca ha estado en cuestionamiento”, se defendió la también exintendenta.

“¿Y por qué en seguridad no se avanza con Piñera?”, cuestionó entonces el conductor del espacio.

En un tono molesto, Rubilar entonces explicó que “tuvimos un congreso, donde los que hoy gobiernan, rechazaron todo; es cosa de ver las votaciones, es increíble ver cómo hoy se dan vuelta la chaqueta”.

“¿Por qué en el gobierno de Piñera no se abrieron las cuentas?, ¿por qué no se agilizaron las leyes que tienen que ver con seguir el dinero?, ¿por qué es 2023 y cualquiera puede comprar un auto de alta gama y no pasa nada?”, continuó Rodríguez.

“Pero si estamos de acuerdo en eso Julio César”, dijo Rubilar, para entonces ser interrumpida por Rodríguez: “Cada uno de su lado ha sacado…”, alcanzó a decir tras ser cortado de golpe por la política.

“No, Julio César. Porque en seguridad nosotros tenemos una convicción y esa es la fuerza que tiene este gobierno, que este gobierno no va a tener una oposición que le diga que no”, aseveró.

“Mira cómo votaron ayer”, continuó, “por favor, la gente que nos está viendo en la casa no es tonta. Ese es el problema, ¿sabes por qué no le creen? Hace un año y tanto votaron en contra de todo por lo que hoy levantan banderas”.

En ese momento, la periodista Monserrat Álvarez tomó la palabra para ordenar el intercambio, preguntando entonces si, además de tener una postura, se habían tomado acciones respecto a la seguridad en gobiernos anteriores.

“A nosotros nos ha faltado hacer muchas cosas, pero en el segundo gobierno del presidente Piñera tuvimos un estallido social, donde en este mismo matinal se conversaba respecto a si Carabineros era terrible, si podía actuar o no”, lanzó entonces.

Sin embargo, Rodríguez respondió de inmediato a que todo dependía del contexto, a lo que ambos comienzan a hablar a la vez. Tras momentos en los que no se logra comprender lo que mencionan, Álvarez le da la palabra a su compañero.

“Primero, yo no creo que sea un problema de uno u otro gobierno, es un problema de la clase política, la elite política que usted representó por mucho tiempo”, mencionó entonces Rodríguez.

“Segundo, creo que los contextos son importantes, porque es distinto cuando hay una población civil alegando por problemas de salud, porque no llega a fin de mes, porque entiende que hay injusticias en miles de cosas y otra cosa es la delincuencia, el portonazo, el lanzazo, el robo, el narcotráfico”, recordó.

“Por supuesto que tenemos que hablar de la policía, que debe ser respaldada por la sociedad, si son ellos quienes nos cuidan, haya estallido o no”, finalizó.